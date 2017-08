Zahid forlater VIF - drar til Kypros

Ghayas Zahid (22) har signert en fireårskontrakt med den kypriotiske fotballklubben Apoel FC.

Dermed går drømmen om å få prøve seg i Champions Legue i oppfyllese for Vålerengas midtbanespiller, skriver Oslo-klubben på sine hjemmesider.

– Jeg er veldig glad for at dette gikk i orden, og gleder meg til nye utfordringer i Apoel. Tida i Vålerenga har vært helt fantastisk, og selv om jeg nå får oppfylt drømmen er det også trist å forlate klubben i mitt hjerte, sier Zahid i pressemeldingen.

Det kypriotiske hovedstadslaget møter Real Madrid, Tottenham og Borussia Dortmund i gruppe H i Champions League. Dermed skulle utfordringene stå i kø for 22-åringen fra Mortensrud i Oslo.

John Arne Riise har spilt for samme klubb. I september 2014 signerte han en toårskontrakt med Apoel, men han annonserte i mai året etter at han var klar for nye eventyr. Han ble dobbeltmester med klubben.

Deila: – Tiden er inne



Zahid debuterte for VIF i august 2011. Han har spilt 128 kamper og scoret 38 mål for klubben. I august i fjor takket en nygift Zahid kona for suksessen.

– Ghayas har hatt en drøm om å spille i utlandet, og vi ønsker selvsagt ikke å stå i veien for dette. Han har vært en svært viktig spiller for oss i mange år, men nå er tiden inne for at gutten skal få ta steget ut, og vi ønsker han alt godt i Apoel, sier Ronny Deila i følge pressemeldingen.

Husker du? Zahid skuffet etter at overgangen til Manchester City kollapset like før overgangsvinduet stengte i februar.