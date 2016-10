Vålerenga håper på 20.000 tilskuere i nedrykksdramaet

Vålerenga hadde fredag kveld solgt 15.500 billetter til søndagens nedrykksdrama mot Lillestrøm. Håpet er at 20.000 kommer til hatkampen på Ullevaal - som er Kjetil Wæhlers avskjed på hjemmebane.

– Prognosene tilsier at det kan bli 20.000. Det vil gi en fantastisk ramme, sier daglig leder Erik Espeseth.

Ronny Deila: – Taper heller enn å spille drittfotball



Vålerenga hadde over 15.000 tilskuere mot Rosenborg i begynnelsen av april, men etter den tid har Oslo-klubben slitt like mye med publikumsinteressen som med resultatene. Bunnpunktet kom med et publikum på bare 6379 mot tabelljumbo Start i vår.

I snitt har 8362 sett de 14 første hjemmekampene til Vålerenga. Det er mindre enn småbylaget Molde og så vidt mer enn Odd klarer å trekke til sine kamper i Skien.

– Men vi merker at interessen stor for en så avgjørende kamp mot Lillestrøm, sier Espeseth. Med seier har Vålerenga sikret seg plass i neste års eliteserie, med uavgjort er de også så godt som sikret. Hovedsponsoren DNB tilbyr gratis billetter til lag og foreninger.

– Det er positivt med mye folk. Det er kjedelig og bare se blå seter, så jeg håper på 29.000 jeg, sier trener Ronny Deila til klubbens egen hjemmeside.

Kan kutte lønningene: LSK har sikret seg ved nedrykk

Men ifølge arrangement og medieansvarlig Anita Alexandersen er det ikke mer enn omtrent 21.000 tilgjengelig billetter på grunn av en ombygging på Ullevaal og at kampen mot Lillestrøm er en høyrisiko-kamp.

Kanskje er dette siste gang Vålerenga trekker nesten 20.000 tilskuere. Fra august neste år skal klubben spille på eget stadion. Der blir kapasiteten på 17.343 seter.

– Det blir en markering for Kjetil Wæhler, opplyser Espeseth. Den 40-årige midtstopperen avslutter sin niende sesong for klubben han vant seriegull med for 11 år siden.