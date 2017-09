Toppdommer bedt om å ta sitt eget liv av Vålerenga-supporter

En Vålerenga-supporter tok til Twitter hvor han ba dommer Kai Erik Steen (32) ta sitt eget liv – etter at han dømte Rosenborg mot Vålerenga søndag. Fotballforbundet ber Vålerenga ta tak i saken.

Rosenborg slo Vålerenga 3–0 på Lerkendal. En Vålerenga-supporter var langt fra enig med dommeren i to vurderinger av straffesituasjoner.

Dette meldte han på Twitter etter kampen søndag kveld:

«Fy faen, Kai Erik Steen. Kan du bare ta livet ditt eller? Du er en skandale.»



VG var i kontakt med dommer Steen mandag formiddag.

– Sosiale medier brukes av mange til å mene mye, det er helt greit. Fotball engasjerer stort og smått. Men å melde slike ting som dette syns jeg er å dra det altfor langt, og kan også være straffbart, skriver dommer Kai Erik Steen i en e-post til VG.

– Vurderer du å politianmelde dette?



– Jeg har en dialog med NFF og sikkerhetsansvarlig på dette, svarer Steen, som representerer Gneist IL i Hordaland fotballkrets.

Noen timer etter at VG tok kontakt med Vålerenga-supporteren, som også driver en Vålerenga-blogg, dommer Steen og dommersjef Terje Hauge, får vi opplyst at supporteren har skrevet en beklagelse til dommer Steen.

VIF-supporter: – Dette er supportersjargong



Her er det som skjedde før supporteren, som har noen tusen følgere på Twitter, skrev beklagelsen.

VG snakket med ham i 11-tiden mandag, og stilte ham følgende spørsmål:

– Mener du at dommeren bør ta sitt eget liv, slik du skrev på Twitter?

Spørsmålet ble møtt med stillhet, før han svarte:

– Det er supportersjargong, og det vet du.

– Men mener du at han bør ta sitt eget liv?

Vålerenga-supporteren vil ikke svare på det.

– Er det slik Vålerenga-supportere opptrer?

– Du får skrive hva du vil, svarer han.

Les mer: Rekdal slakter Vålerenga: – En regelrett fiasko.



Han forklarte hvorfor han skrev tweeten.

– En dommer som overser en meget, meget klar straffe. Så dømmer han en meget, meget tvilsom straffe. Jeg er så drittlei dømming for Rosenborg. Det er bakgrunnen for tweeten, sier han.

Flere tok til orde for at han måtte slette meldingen, men han nektet. Han ville ikke fjerne meldingen før han fikk en personlig beklagelse av dommeren for innsatsen i kampen på Lerkendal.

Han fulgte opp med denne meldingen, som svar til dem som oppfordret ham til å slette den første meldingen:

Foto: SKJERMDUMP TWITTER

– I Vålerenga har dere også barneidrett. Er dette å være et forbilde for barn, når man som supporter ber folk ta sitt eget liv?

– Jeg vet ikke hvor du vil med dette. Du får skrive det du vil, svarer Vålerenga-supporteren.

Så du denne? Grindheim om VIF-krisen: – Vi må ta poeng før det begynner å brenne under føttene.



Skylder på fyll



Etter noen minutters samtale med VG, hvor supporteren mener at saken bør være dommerens innsats på gressmatten, så sier han plutselig at han skrev Twitter-meldingen i fylla.

– Jeg var på pub og så fotballkamp, sier han.

Mens han snakket med VG sa han plutselig at meldingen var slettet.

– Hvorfor slettet du det nå?

– For jeg har ikke lyst til å la dem ligge ute. Det er åpenbart. Så nå har du ingen sak å skrive lenger, svarer han.

Dommersjefen: – Dette er forferdelig



Sikkerhetsansvarlig Geir Ellefsen i fotballforbundet så på saken. Det var han som snakket med Vålerenga-supporteren. Dommersjef Terje Hauge var opprørt og veldig engasjert.

– Dette er forferdelig. Vi syns lite om det. Vi har nulltoleranse for sånt. Vi tar dette på fullt alvor, sier Hauge til VG.



DOMMERSJEF: Terje Hauge i Norges Fotballforbund. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Dommersjefen håper klubben tar et ordentlig oppgjør med sin egen supporter.

– Noen ganger savner jeg at klubbene, ledere og representanter banker i bordet og sier: Dette finner vi oss ikke i. Jeg håper Vålerenga tar et oppgjør med dette, sier Hauge.

Han er sint og skuffet og tenker mest på signalene slike meldinger sender.

– Kai Erik Steen håndterer dette proft og han har et system til å ta seg av slike ting her på Ullevaal, men jeg tenker på signalene til breddefotballen og de 15-16-åringene der ute som dømmer. Dette gjør meg opprørt, sier Hauge.

I 13.30-tiden er saken ute av verden for fotballforbundet.

– Geir Ellefsen har snakket med vedkommende. Vi har fått en skriftlig beklagelse. Vi er ferdig med saken. Men jeg håper Vålerenga tar opp denne saken internt på eget initiativ, sier Hauge til VG.

Uakseptabelt



Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, synes meldingen bare er trist.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Det er et grovt overtramp, ord blir fattige. Vi skal ta kontakt med ham og fortelle hva vi mener om denne type uttrykk, sier Haavik til VG og fortsetter:

– Tweeten er bare trist. NFF syns det er bra at mange melder at de tar avstand fra tweeten.

Dommer Kai Erik Steen vet at jobben hans på gressmatten engasjerer.

– Nå kan jeg bare snakke for meg selv, men dommerhets er vel generelt sett ikke et problem, som nevnt så engasjerer fotball på godt og vondt, skriver Steen i en epost.

Og legger til at systemet til fotballforbundet tar opp saker når det for eksempel kommer frem at noen ber dommere ta sitt eget liv.

– Dommerne har god kontakt med NFF vedrørende saker som dette og NFF har rutiner for hvordan dette håndteres, skriver Steen.

– Kan bli utestengt



Mediesjef i Vålerenga, Tina Wulf, sier klubben tar sterkt avstand fra meldingen.

– Det er forferdelig synd at han gjør det. Vi har snakket med ham i dag, sier Wulf til VG og legger til:

– Vi er heldige som har engasjerte supportere, men vi kan ikke ha kontroll på alt. Og dette er virkelig ikke bra.

Morten Nydal i ledelsen i Vålerenga forteller at de var i kontakt med mannen søndag kveld og ba ham fjerne tweeten.

– Vi var tydelige på at han skulle fjerne det, for dette hører ingen steder hjemme. Vi som klubb tar sterkt avstand fra det. Men vi kan ikke overta twitterkontoen til vedkommende, sier Nydal og legger til:

– Vi håper han innser at det var et sterkt overtramp og at han sier unnskyld til dommeren.

– Kan det bli aktuelt å stenge ham ute fra kamp?

– Det er noe vi må vurdere. Det er en prosess etter dialog som gjelder, svarer Nydal.