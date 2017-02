Kjetil Rekdal (48) sier at han kommer til å være «veldig kynisk» hvis han skal gå inn i en ny trenerjobb.

Fredag ga han seg som sportssjef i Vålerenga, en jobb han har hatt etter at Ronny Deila overtok trenerjobben sist høst.

Rekdals tidligere landslagskollega Mini kommenterte avgangen slik overfor VG:

– Hva var det jeg sa!

– Hva sier du til den kommentaren?

– Mini er liten, men stor i kjeften, ikke sant?! Nei da, jeg skjønner at han sier det, men det er ikke det som er grunnen. Det har ikke vært planlagt, men blitt veldig klart i løpet av den siste uken, sier Rekdal til VG.

Kjetil Rekdal Født: 6. november 1968. Klubber som spiller: 1979-1985: Fiksdal/Rekdal. 1985-1988: Molde. 1988-1990: Mönchengladbach. 1990-1996: Lierse. 1996-1997: Rennes. 1997-2000: Hertha Berlin. 2000-2004: Vålerenga. 2007-2010: Fiksdal/Rekdal. Klubber som trener: 2001-2006: Vålerenga. 2006-2007: Lierse. 2007-2008: Kaiserslautern. 2008-2012: Aalesund. 2013-2017: Vålerenga.

– Hvorfor?

– Det har vært fire år med «tut og kjør». Det har vært steintøft. Du blir preget av negativiteten.

Rekdal forteller at han har vært «ekstremt sliten».

– Jeg merket det med en gang etter jul. Du må brenne skikkelig for det hvis du skal jobbe i en klubb som Vålerenga. Ikke at jeg ikke har gjort det jeg kunne, men det var riktig – for alle parter – at jeg ga meg.

– Jeg var såpass kjørt at det ikke var gøy. Du må ha det gøy, ellers blir det vanskelig.

Han bedyrer at det ikke er noe mer dramatikk enn et jobbskifte. Skjønt – i øyeblikket har han ikke aning om hva han skal drive med. TV-ekspert på Discovery, som overtar Tippeligaen, blir nevnt. Men Rekdal utelukker altså heller ikke at han kommer tilbake som trener. Lars Lagerbäck skal blant annet ha seg en assistenttrener.

– Har du ambisjoner om jobb i utlandet igjen, spør VG.

Det svarer han aldri direkte på. Derimot sier han:

– Når du driver i denne bransjen treffer du mange folk. Det er alltid noen tråder som henger her og der. Men jeg har ingen bestemte tråder å gå etter. Jeg bruker helgen nå til å legge Vålerenga emosjonelt og mentalt bak meg.

Så legger «I» til:

– Jeg vet av erfaring at det fort kan dukke opp ting som du må ta stilling til.

Mini sa til VG fredag at han hele tiden har sagt til folk rundt seg at «Rekdal er ikke i VIF i februar». Han fikk nesten rett.

Han mener Ronny Deila er sjef med stor «S». Mini vil ikke gå så langt å si at de to ikke kunne samarbeide, men stusset voldsomt da VIFs sportslige ledelse ble presentert i fjor høst.

– Ronny må være sjef. Trenerne i norske klubber må være det. Det må være et visst samarbeid mellom de to stillingene. Du kan godt si at du skal ha en sportslig administrativ leder, som skal se et litt lengre bilde, men opp mot A-laget så må treneren være sjef.

Vålerenga-direktør Erik Espeseth ønsker ikke å si noe om hvilken sluttavtale de har inngått med Kjetil Rekdal.