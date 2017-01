Deila besøkte Klopp – tror han kan overføre noe av filosofien til VIF

VALLE (VG) Ronny Deila (41) tok brukte halve desember på besøk i engelske klubber. Han håper å kunne overføre noe av Liverpool og Jürgen Klopps tankegang til hans eget Vålerenga.

– Det ble en halvtimes lunsj med Jürgen Klopp, i tillegg til mange og mye annet rundt det som skjer i Liverpool for tiden. Noe av spillestilen er overførbart til oss, sier Ronny Deila til VG.

Han var på sin første «egentlige» arbeidsdag mandag, selv om han ledet laget mot slutten av 2016, og tok imot VG, frisk og opplagt til å stake ut kursen som – forhåpentligvis for Vålerenga – skal gi et løft allerede denne sesongen.

Flytter denne uken

Deila har fortsatt ikke vært inne på den nye arenaen på Valle Hovin, men tok en liten titt, sammen med VG på utsiden, mandag formiddag.

– Det blir bra. Men ny stadion løser ikke alle de problemene klubben har, økonomisk og sportslig, sier Deila.

Fakta Ronny Deila Født: 21. september 1975 Stilling: Hovedtrener i Vålerenga Tidligere jobber: Strømsgodset (2008-14), Celtic (2014-16). Som spiller: Urædd, Odd, Viking og Strømsgodset. Titler som trener: Ligagull (2013) og cupmesterskap (2010) med Strømsgodset. To ligagull (2015 og 2016) og ligacuptriumf (2015) med Celtic. Titler som spiller: Cupmesterskap med Odd (2000).

I disse dager flytter han inn i hus på Slemdal i Oslo. Til helgen kommer flyttelasset fra Skottland. Da kan han endelig slå seg litt til ro, med baby på tre og en halv måned, samboer – og en rekke ideer, etter halvannet år i koffert.

– Jeg må innrømme at jeg er lei av å bo i koffert. Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang med sesongen med Vålerenga, sier Deila.

Skaffet referanser

I løpet av de 15 første dagene i desember, var Deila i England. Han besøkte Burnley, Liverpool, Manchester City og Huddersfield, i tillegg til scoutingsjefen til Leicester. Han traff Sean Dyche (Burnley-manager), Jürgen Klopp og den ene assistenten hans i Liverpool, den rutinerte og anvendelige James Milner, Huddersfield-manager David Wagner (tidligere assistent for Klopp i Dortmund), og i Manchester City hadde han samtaler med Josep Guardiolas assistent Brian Kidd, samt den skadde lagkapteinen Vincent Kompany og sjefen for akademiet.

– Alt for å skaffe referanser, få noen bekreftelser, plukke opp ting jeg kan bruke, uten å kopiere. Det handler om nysgjerrighet, samtidig som jeg har min egen filosofi om hvordan fotball skal spilles, sier Deila.

– Hva lærer du av å besøke Liverpool og Klopp?

– At du må trene som du spiller. At kvalitet trumfer kvantitet. At hver trening må optimaliseres. At det må være en tydelighet i alt som foregår på treningsfeltet, roller, ledelse. At spillerne må frigjøres for frykt og resultatpress. Og at du må periodisere og utvikle spill med kraft og fart. I tillegg: Finne en balanse mellom intensitet og belastning.

– Mer?

– Detaljer. Være endringsvillig. Stille krav. Og lære seg til at hver dag skal vinnes. Klopp er en mester til å ufarliggjøre, og han er flink til å bygge, snakke om, det positive – og forsterke det. Jeg vet litt om press, etter to år i Celtic, og presset på Klopp og managerne i de største klubbene er enormt – hver dag. Du kjenner igjen nerven i situasjonen – hele tiden.

Deila mener han kan bruke noe av denne kunnskapen i Vålerenga. Men hva har han egentlig tenkt å gjøre med klubben?

Bunnlaget VIF

– Utvikle «produktet Vålerenga», utvikle en tydelig kultur, utvikle en tydelig spillestil som folk vil like, som folk vil se. Skape en prestasjonskultur som er tydelig – og som det skal være gøy å være en del av. Vi skal spille underholdende fotball, i lengderetningen, med intensitet og press på motstander.

– Hvor fort kan du få til dette?

– Vi må huske på at Vålerenga var et bunnlag i hele 2016. Klubben tok 11 poeng før sommeren, og verre blir det ikke. Men det var nedrykksstrid det handlet om. Så det er ikke gjort i en fei, men målet er selvsagt å kjempe om titler hvert år, etter hvert. I øyeblikket er vi langt unna, både økonomisk og sportslig. Men ambisjonene er klare, jeg har en fireårskontrakt, og jeg blir skuffet om vi ikke kjemper om topp-plassen innen tre år.

– Hvorfor valgte du Vålerenga?

– Kulturen. Bohem-stempelet, det er ikke så ulikt meg, også at det er en klubb fra arbeiderklassen. Det er noe med den uhøytidelige stilen jeg liker. I tillegg ser jeg på Vålerenga som en klubb som, hvis ting gjøres riktig, kan gjøre som Rosenborg, dominere norsk fotball og spille i Europa. For tankegangen min, da jeg sa ja, var: «Får du det til her, så kan Vålerenga bli et nytt Rosenborg.» Og det trigger meg.

Deila er stolt av det han fikk til både i Strømsgodset og i Celtic. Han kommer til Vålerenga med masse erfaring. Hvordan skal han skal bli like stolt i Vålerenga?

– Vi har alt vi trenger i denne klubben for å lykkes. Det er ingen ting å klage på. Så det dreier seg om å ha det gøy, det handler om å skape, bygge noe. Og det handler om å glede seg over det harde arbeidet som må legges ned.

Hvis jeg ikke trives, så lykkes jeg heller ikke. Hvis jeg ikke ser utvikling, så skapes det ikke noe. Hvis du gjør det samme hver dag, så utvikler du deg ikke, sier Deila.

– De fleste lurer på én ting: Hvilke nye spillere kommer inn?

– Her skal alle få en sjanse. Vi har mistet noen spillere, og jeg beklager at Sander Berge selges. Samtidig frigjør det midler, og vi har fortsatt en stor stall. Kunnskapen rundt de spillerne vi har, den må først sitte. Vi kjøper ikke for å kjøpe. Det er liten forskjell på de beste og nest beste spillerne i Norge, så vi ser først og fremst på hva vi har. I tillegg må vi sørge for at skadeutsatte spillere som Moa, Jonatan Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm er tilgjengelige for flere kamper.

Men selvsagt kommer det inn nye spillere. Hvor mange, det vet jeg ikke nå.

Det eneste jeg vet at jeg kun vil ha sultne spillere. Det må ligge i bunn, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.