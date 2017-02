Vålerenga henter ny spiss med Bundesliga-erfaring

Den tidligere Brann-spilleren Bård Finne (22) drar til Marbella på mandag for å gjennomgå medisinsk test med Vålerenga.

Bergensgutten Bård Finne er enig om en 4-årskontrakt med Vålerenga, melder klubben på sitt eget nettsted. I likhet med Mohammed «Moa» Abdellaoue har også han erfaring fra den tyske Bundesligaen.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å forlate Tyskland, men etter interesse og flere gode samtaler med Ronny (Deila) og Stig Lillejord (agenten) så har det blitt noe av og det er noe jeg ser frem til, sier 22-åringen til VG.

Finne ble avlet opp et steinkast fra Brann Stadion og forlot Bergen for FC Köln i Bundesliga i 2013. Der gjorde han seg bemerket med mål mot Bayer Leverkusen, men slo aldri gjennom på øverste nivå i Tyskland. Nå gleder han seg til å spille fotball for Ronny Deila i hovedstaden.

– Jeg tenker at det er et veldig spennende opplegg som er der. De har Norges beste trener, og den interessen og de samtalene vi har hatt gjorde at jeg ville prøve meg, fortsetter bergenseren til VG.

SUPERINNBYTTER: Bård Finne fikk 13 minutter borte mot Bayer Leverkusen. Seks minutter etter at han kom inn satt han ballen bak Bernd Leno (i gult), og fastsatte sluttresultatet til 1–1. Foto: ap

Finne: – Jeg kommer til å fighte fra dag én



Forrige vinter ble han kjøpt av Heidenheim (2. Bundesliga) som deres dyreste spiller noensinne, men etter kun 189 minutter fordelt på ni kamper inneværende sesong, vender han tilbake til norsk eliteserie.

– Jeg har blitt voksen. Tre år i Tyskland. Du blir moden av det. Jeg har definitivt tatt steg som fotballspiller og har selvfølgelig lyst til å vise meg frem og utvikle meg enda mer når jeg kommer til Oslo, sier Finne til VG.

– Jeg kommer uansett til å fighte for dag en. Til tross for at jeg har fått lite spilletid, har jeg tatt steg som fotballspiller.

På mandag drar jeg til Finne til Marbella for å møte resten av laget, og han er forberedt på å trykke til før eliteseriestarten om drøyt fem uker.

– Det blir rett i trening. Det er ingen fotballspillere som liker å sitte på benken.

– Hva tenker du om å returnere til Brann Stadion og gamleklubben? Er du forberedt på at det kan bli en røff mottagelse?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Det må jeg nesten bare ta som det kommer, sier lysluggen som ble folkehelt i Bergen da han i løpet av syv minutter snudde 0–1 til 2–1 mot Rosenborg i 2012.