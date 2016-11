Bolt skal trene med Borussia Dortmund

Verdensrekordholder Usain Bolt (30) har aldri lagt skjul på hans forkjærlighet for fotball. Nå skal jamaicaneren til Tyskland for å trene med Borussia Dortmund.

Usain Bolt er verdens raskeste mann og har verdensrekorden på 100 og 200 meter.

Under Sommer-OL i Rio i 2016 vant 30-åringen for tredje gang på rad både 100 meteren og 200 meteren. Det gjorde at han ble den første friidrettsutøveren til å vinne en 100 meter i tre strake olympiske leker.

Bolt har ni OL-gull, derav seks er individuelle og tre er på 4 x 100 meter stafett.

Treningsopphold i Tyskland

Nå skal den jamaicanske sprinteren trene med Borussia Dortmund.

Det hevder The Guardian.

I intervjuet med den engelske avisen sier Bolt at han har vært i kontakt med Dortmund og har planer om å reise til Tyskland for å trene med Thomas Tuchels mannskap.

– Vi får se hva som skjer, forteller Bolt i intervjuet.

SAMME SPONSOR: Både Usain Bolt og Borussia Dortmund er sponset av Puma. Foto: Adrian Dennis , AFP

Ønsker seg til Manchester

Men aller helst ønsker Bolt å få spille for Manchester United.

Bolt, som har løpt 100 meter på elleville 9.58 sekunder, uttalte i fjor at han ventet på en telefonsamtale fra Old Trafford.

– Jeg tenker at jeg burde komme på prøvespill. Jeg tror jeg ville klart meg rimelig bra fordi jeg er i god form, jeg er kjapp, jeg har bra ballkontroll og jeg har bra spilleforståelse.

– Så jeg syntes jeg bør komme på prøvespill. Da kan de si «vet du hva, her er en femårskontrakt! Du er 30 år, så her er en femårskontrakt. La oss gjøre det», fortsetter Bolt.

– Det ville vært en drøm som hadde gått i oppfyllelse om jeg hadde fått spille for Manchester United, sier Bolt.

Så får vi se hvordan det går på prøvespill med den tyske giganten. En ting er hvert fall sikkert - Bolt burde ikke slite i fartsdueller.