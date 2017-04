Tyske høyreekstremister kan stå bak Dortmund-angrep

Tyske myndigheter tror brevene der islamister tok på seg skylden for bombeangrepet mot Dortmunds spillerbuss er falske. Ifølge tysk presse kan høyreekstreme ha stått bak angrepet mot det tyske fotballaget.

Tre identiske brev ble funnet nær plassen der angrepet mot spillerbussen ble utført. I brevene sto det at angrepet ble utført "i Allahs navn" og som hevn for at tyske fly ble brukt i kampen mot IS i Syria, meldte ARD.

Men etterforskningsledelsen mener det er "betydelig tvil" rundt brevene. Ifølge aktor Frauke Köhler kan det være snakk om forfalskninger.

– Det er korrekt, brevene er tvilsomme, sier en ordknapp Köhler overfor nyhetsbyrået Reuters.

Storavisen Bild siterer en ikke navngitt etterforsker:

– Omstendighetene får oss til at tro at det er mest nærliggende at de skyldige har bakgrunn i høyreekstreme miljøer.

Dortmund-spilleren Marc Bartra pådro seg skader i hånden under angrepet mot spillerbussen tirsdag. Han ble operert denne uken og er ute av spill i minst fire uker.