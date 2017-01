Vegard Forren på vei til tysk fotball

Nok en landslagsspiller er på vei til tysk fotball. Vegard Forren (28) reiser i dag til en klubb i 2. Bundesliga for å sluttføre forhandlingene.

Etter det VG fortsår gjenstår bare småting før den mangeårige Molde-midtstopperen går løs på et nytt utenlandseventyr. Forrens kontrakt med MFK gikk ut etter fjorårssesongen, og landslagsstopperen kan gå gratis til en ny arbeidsgiver.

Les også: Solskjær: Forren ferdig i Molde

Han har vært ønsket av Rosenborg, men 28-åringen har vært klar på at han mest av alt ønsker å prøve seg i utlandet. For fire år siden ble han solgt til Southampton. Oppholdet i Premier League-klubben ble imidlertid ingen suksess. Et halvt år senere ble Vegard Forren kjøpt tilbake til Molde.

Etter 2016-sesongen var han langt unna å bli enig med romsdalingene om en ny kontrakt.

– Molde har kommet med et tilbud som per dags dato ikke er godt nok for at jeg kan signere en ny. Så nå ser jeg på andre muligheter, så klart. Jeg håper først og fremst på en klubb ute i Europa, sa Forren til VG 25. november i fjor.

Les også: Ødegaard: – Vet at jeg har en fremtid i Real Madrid

Trønderen med 33 A-landskamper er hemmelighetsfull overfor VG og ønsker ikke å kommentere hvilken klubb som ligger an til å bli hans neste arbeidsgiver.

Men informerte kilder forteller at det dreier seg om en klubb i 2. Bundesliga. En rekke nordmenn spiller fra før i Tysklands nest øverste divisjon: Gustav Valsvik i lederlaget Eintracht Braunschweig, Iver Fossum og Stefan Strandberg (Hannover), Even Hovland (Nürnberg), Veton Berisha, Zlatko Tripic og Mathis Bolly (Greuther Fürth) og Vegard Eggen Hedenstad i bunnlaget St. Pauli.

Les også: Ronaldo-bråk da Real Madrid ble slått av Sevilla