Tyske fotballfans satte rekord

Tilhengerne til «lille» 1. FC Union Berlin satte rekord da de lille julaften tradisjonen tro startet julefeiringen på klubbens stadion: 28.500 fans sang julesalmer i 90 minutter.

For fire dager siden ble Berlin rammet av en tragedie da en semitrailer med overlegg pløyde inn i et julemarked i den tyske hovedstaden ved Kaiser Wilhelm-kirken.

I kveld ble stadion til 1. FC Union Berlin - Stadion An der Alten Försterei - på liganivå to i tysk fotball fylt til siste plass. 28.500 personer kledd i julegevanter og bærende på levende lys, sang av hjertets lyst kjente julesalmer - slik de har gjort siden 2003.

Den gang møtte 89 personer for å fremføre tradisjonelle julesalmer.

Renoverte stadion gratis



Siden har antallet økt, og økt.

Og når sant skal sies, er ikke 1. FC Union en hvilken som helst klubb. Den er foruten julesang og salmetradisjonen kjent for å ha reddet klubben økonomisk på spektakulært vis.

En gang, i 2004, meldte de seg som blodgivere i hopetall. Godtgjørelsen til hver enkelt gikk rett i klubbkassen, som var bunnskrapet som følge av en gjeld på rundt 15 millioner kroner. For åtte år siden jobbet rundt 2400 fans og frivillige gratis i til sammen 140.000 timer for å oppgradere stadion.

Det tok 300 dager.

Ide etter tap



Seansen på stadion fredag kveld, lille julaften, startet med to minutter stillhet for å minnes de som ble drept og skadet i terroranslaget mot Breitscheidplatz sitt julemarked.

Torstein Eisenbeiser er ifølge en reportasje i The Guardian i 2012 mannen som fikk ideen om å samle fansen til julesalmesang - uten fotballkamp før eller etter.

– Etter et par svake kamper dro vi som alltid står sammen under kamper alltid hjem uten å ønske hverandre god jul. Jeg foreslo overfor en kompis at vi skulle samles på stadion dagen før julaften for å synge noen julesalmer, fortalte han.