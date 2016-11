Syv på rad for ustanselige RB Leipzig

(Freiburg – RB Leipzig 1-4) Ingen klarer å stoppe hurtigtoget Timo Werner (20) og RB Leipzig om dagen. Nå kan de få en solid luke i toppen av Bundesliga.

Fredagens seier mot Freiburg gjør at overraskelseslaget er oppe på 30 poeng etter 12 spilte serierunder. Dermed legger de et solid press på storlagene Bayern München og Borussia Dortmund, som er henholdsvis seks og ni poeng med én kamp mindre spilt.

Leipzig-klubben, med det fulle navnet RasenBallsport Leipzig, har fortsatt til gode å tape denne sesongen. Ni kamper har endt med seier og tre med uavgjort. Og seieren over Freiburg var den syvende på rad.

Men det er ikke alle som unner klubben suksess. RB Leipzig ble stiftet for kun syv år siden, er sponset av den østerrikske sportsdrikkgiganten Red Bull og har utfordret «den tyske modellen» for hvordan man skal drive en fotballklubb.

Dæhli-innhopp

TYSKLAND-PROFF: Mats Möller Dæhli avfotografert i Freiburg-drakt før sesongen. Foto: Ralph Orlowski , Reuters

Uavhengig av hva man måtte mene, har klubben utvilsomt lykkes på banen. Mot Freiburg var det aldri tvil om hvem som skulle stikke av med seieren: Naby Keita scoret kampens første for serielederen etter kun to minutter, Freiburg utlignet deretter, men to mål fra Timo Werner sørget for 3-1-ledelse til pause. Sistnevnte har syv mål på 12 kamper denne sesongen.

11 minutter før slutt fastsatte Marcel Sabitzer sluttresultatet til 4-1 etter målgivende fra svenske Emil Forsberg.

Mats Møller Dæhli kom inn fra Freiburg-benken 13 minutter før slutt. Den norske landslagsspilleren har fått to innhopp for Freiburg denne sesongen. Det forrige varte i 10 minutter i 2-4-tapet mot Mainz 19. november. Håvard Nielsen var ikke med i troppen.

«Tyske Leicester»?

SUKSESSTRENER: Ralph Hasenhüttl tar imot Naby Keita etter guineanerens tidlige scoring. Foto: Matthias Hangst , GETTY IMAGES

Før kampen uttalte Dortmund-trener Thomas Tuchel at RB Leipzig er kapabel til å gjøre som Leicester gjorde i England forrige sesong: å vinne ligaen.

– Det blir jeg overbevist om hver gang jeg ser dem spille, sa Tuchel.

RB Leipzig-trener Ralph Hasenhüttl er ikke uenig:

– Hvis vi fortsetter å spille på denne måten og fortsetter å gjøre det vi jobber med, i tillegg til at vi ivaretar sulten, kommer vi til å bli veldig vanskelige å slå, sier han ifølge Daily Mirror.

PS: Bayern München møter Leverkusen klokken 18.30 lørdag, mens Dortmund skal kjempe for tre poeng mot Eintracht Frankfurt klokken 15.30.