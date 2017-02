Philipp Lahm legger opp: – På høyde med Beckenbauer

Bayern München-kapteinen Philipp Lahm (33) legger opp etter sesongen, og sammenlignes nå med Tysklands beste gjennom tidene.

Sent tirsdag kveld, etter Bayern Münchens 1–0 seier over Wolfsburg, annonserte Bayern-kaptein Philipp Lahm at han legger opp etter årets sesong.

– Jeg har vurdert dette i mer enn et år. Jeg har testet meg selv, og spurt meg selv dag for dag og uke for uke på treningsfeltet om hvilken følelse jeg hadde. Derfor er jeg sikker på at jeg klarer noen måneder til, men ikke mer, sier han, ifølge Bild.

Lahm har blitt 33 år gammel nå, og har en kontrakt som varer til sommeren 2018. Han legger dermed skoene på hyllen ett år før kontrakten går ut. Han ble tilbudt en rolle som sportsdirektør i den tyske storklubben, men valgte å takke nei, da han ønsker en pause fra fotballen.

– Vi hadde gode samtaler, men etter samtalene kom jeg frem til avgjørelsen om at dette ikke er det riktige tidspunktet for meg å gå inn i den rollen, sier han.

Sammenlignes med Tysklands største



Etter nyheten om Lahms planlagte nedtrapping, har hyllestene strømmet inn. Én av dem som har uttalt seg om den tidligere Tyskland-kapteinen er Bayern-legenden Mehmet Scholl.

TAKKER AV: Philipp Lahm mottok blomster og hyllest på Allianz Arena, tirsdag. Foto: Matthias Schrader , AP

– Nyheten gjør meg som fotballfan veldig trist. Philipp har vært en fantastisk spiller gjennom 70 prosent av karrieren, og verdensklasse de resterende 30 prosentene, sier Scholl til tyske ARD.

Scholl, som fikk mer enn 300 kamper for Bayern München, mener Lahm burde omtales som en av Tysklands beste gjennom tidene.

– Han er helt der oppe sammen med Franz Beckenbauer, Gerd Müller og Lothar Matthäus. Han er en av Tysklands største gjennom tidene.

Det er nok mange som deler Scholls mening. Og dersom man ser på Lahms merittliste er det heller ikke uberettiget.

Lahm har gjort rent bord i Tyskland, med syv Bundesliga-titler, seks triumfer i den tyske cupen, i tillegg til å ha vunnet den tyske supercupen tre ganger. Han har i tillegg vunnet Champions League én gang, klubb-VM én gang og UEFAs supercup én gang.

Med sine 501 kamper er han nummer åtte på Bayerns adelskalender, og vil etter all sannsynlighet gå opp til nummer syv, da han har fire kamper mindre spilt enn Bernd Dürnberger på 7. plass. Han har notert seg for tolv scoringer for klubben siden seniordebuten i 2002.

Lahm fikk sin landslagsdebut i 2004, og gjennom en ti år lang landslagskarriere fikk han 113 kamper med flagget på brystet. Høydepunktet i Lahms karriere var VM-triumfen i Brasil i 2014, etter en dramatisk seier mot Argentina. Han tok i i tillegg sølv med Tyskland i fotball EM i 2008, da Spania ble for sterke i finalen. Lahm ga seg på landslaget etter triumfen i Brasil, og fikk totalt fem scoringer for Tyskland.

– Skapt nye roller



Viasats fotballekspert Jan Åge Fjørtoft har fulgt Philipp Lahm og Bayern München i en årrekke, og har bare store ord om tyskeren.

– Det er kanskje vår tids beste høyreback som gir seg. Han har gjort en fantastisk jobb for både Bayern München og Tyskland. Det som er så spesielt er at han har symbolisert en ny type leder, sier Fjørtoft til VG, og utdyper;

– I Tyskland har man vært opptatt av kapteiner som gjerne har vært fysiske, høyrøstet, autoritære eller som har hatt en voldsom tilstedeværelse, men Lahm har ikke vært den type kaptein. Han har utviklet en ny lederrolle i Tyskland, sier Fjørtoft.

Fjørtoft er enig med Mehmet Scholl, og mener at Lahm har skrevet seg inn i historiebøkene med gullskrift.

– Backer får gjerne ikke den anerkjennelsen de fortjener, og jeg tror kanskje ikke Lahm har fått den anerkjennelsen han fortjener. Han har utviklet høyreback-rollen, preget sin tids fotball-epoke og gjort en enorm jobb for klubb og nasjon. Når man snakker om Beckenbauer, Müller og Matthaus snakker man om spillere som var essensielle i enorme triumfer. Der hører Lahm hjemme, konkluderer han.

Philipp Lahm kan smykke seg med den imponerende statistikken over å aldri ha blitt vist av banen. Ikke et eneste rødt kort siden Bayern-debuten i 2002. Han har fått 54 gule kort gjennom en 15 år lange karriere.

– Det er overraskende – samtidig som det ikke er det. Han har hovedsakelig spilt høyreback og møtt topp internasjonal motstand, så å ikke pådra seg to gule kort eller å bli sendt av banen i det hele er imponerende – og til en viss grad overraskende, sier han, og legger til;

BØTTELØFTER: Philipp Lahm med VM-trofeet hevet over hodet i 2014. Foto: Martin Meissner , AP

– Samtidig er dette symptomatisk for Lahm som person. Jeg kjenner han ikke personlig, men har jobbet tett på ham lenge, og han fremstår som en svært sympatisk mann, som er lett og like og som gir av seg selv, understreker den tidligere England- og Tyskland-proffen.

Bayern München ligger på 1. plass i Bundesliga med 46 poeng, fire poeng foran RB Leipzig på 2. plass. Senere i februar møter også den tyske storklubben Arsenal til 16-dels finale i Champions League. Lahm har med andre ord muligheten til å pynte på sin allerede imponerende CV.

685 kamper på seniornivå, 21 trofeer og ingen røde kort.

Uavhengig om det blir flere titler eller ei for 33-år gamle Lahm;

Det er en legende som takker av etter sesongen.