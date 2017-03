Nedtur for Dæhlis St. Pauli i bunnoppgjør

(Erzgebirge Aue - St. Pauli 1-0) Etter tre kamper uten seier er Mats Møller Dæhlis St. Pauli nede på kvalifiseringsplass til nedrykk fra 2. Bundesliga.

Fredagens oppgjør mot tabellnabo Erzgebirge Aue var av det svært viktige slaget for St. Pauli.

Vertene fra Aue i Sachsen lå før kampen på 16. plass i 2. Bundesliga. Det gir kvalifiseringsspill for å beholde plassen neste sesong.

Dæhli – som er på lån fra Bundesliga-klubben Freiburg - fikk nok en gang tillit fra start, noe han har fått i seks av de foregående ni kampene.

Etter 28 minutter smalt det imidlertid fra Nicky Adler. Et blokkert skuddforsøk førte til at ballen dalte ned foran Adler, som vendte ryggen mot mål og brassesparket hjemmelaget i ledelsen fra hjørnet av femmeteren.

Som kampens eneste scoringer var kremmerhuset nok til å sende hjemmelaget opp på trygg plass, og Dæhli og St. Pauli ned på den svært utsatte 16. plassen.

Lørdag kan vondt bli til verre:

Vinner Arminia Bielefeld sin kamp lørdag, vil St. Pauli befinne seg på direkte nedrykksplass etter at 26 av 34 runder er gjennomført.

Se også: Dæhli om forventningene: – Ble kanskje litt mye

Hovland på benken for Nürnberg

Noen mil sør-vest for Aue satt Even Hovland på benken for Nürnberg som vant 2-1 hjemme mot tabelljumpo Karlsruhe.

Hovland har startet 15 av Nürnbergs seriekamper denne sesongen, men fem dager etter at stopperen fra Vadheim spilte i Norges tap mot Nord-Irland, kom han ikke på banen for rødtrøyene.

Se også: Hovland fikk kritikk av Riise

Seieren gjør at Nürnberg ligger på en 8. plass i 2. Bundesliga. De er 12 poeng både fra kvalifiseringsspill om opprykk og direkte nedrykk.

Union Berlin leder 2. Bundesliga. Hovedstadslaget ligger poenget foran Stuttgart, og tre poeng foran Gustav Valsviks Eintracht Braunschweig.

Valsviks lag møter Kaiserslautern søndag.