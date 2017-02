Møller Dæhli etter etterlengtet scoring: – Veldig deilig

HAMBURG (VG) (St. Pauli – Karlsruher 5-0) Mats Møller Dæhli (21) fikk stående applaus da han ble byttet ut etter en drøy time på et som vanlig stappfullt og kokende Millerntor i St. Pauli.

Hans nye lag ledet 4-0, han merket litt til en skade i leggen og poengene var sikret på en festkveld for de fleste av de nesten 30.000 tilskuerne.

Det var en festkveld for den innleide norske spilleren også. Han fikk æren av sette i gang showet med sitt 1-0-mål etter et snaut kvarter, i en meget viktig kamp i bunnstriden i 2. Bundesliga.

Cenk Sahin kom seg fri på høyrekanten, Møller Dæhli prøvde å løpe seg i scoringsposisjon i midten, men tyrkeren valgte å avslutte. Han traff innsiden av «bakre» stolpe, og der kunne ikke den norske lysluggen bomme.

«MÜLLER» DÆHLI: På Gerd Müller-vis var Mats Møller Dæhli på rett plass til rett tid da han sendte St. Pauli i ledelsen etter en stolperetur. Foto: GETTY IMAGES

Det var en «goalgetter»-scoring, men akkurat dét har ikke Mats Møller Dæhli vært. Han er kritisert for ikke å være målfarlig nok, og dette var bare hans tredje klubbmål, det ble én scoring i Cardiff og det er foreløpig blitt én i Freiburg.

– Det er selvsagt ikke bra nok. Samtidig var jeg veldig ung i Premier League og også i Bundesliga. Man tar jo steg hele tiden. Dette er noe jeg jobber med på trening hver eneste dag, bevege meg foran mål, bli mer målfarlig selv og skape sjanser for andre. I kamp har jeg en tendens til å bli litt for mye ballsøkende, og da kommer jeg meg ikke nok inn i «boksen». I dag gjorde jeg det, og da ble det mål og det er selvsagt veldig deilig.

– Er du lei praten om at du scorer for lite?

– Nei, det er jo helt riktig. Det er et forbedringspotensiale, og jeg må bare fortsette å jobbe med det.

De tyske journalistene stiller spørsmål på engelsk og Møller Dæhli svarer på engelsk. Men da de etter å ha rost ham for å være «ballens venn», får han også et spørsmål om målet er å bli bedre i tysk. Da viser nordmannen at det ikke er noe problem å føre samtalen videre på tysk, og da avsluttes intervjuet på tysk...

Den svært populære Hamburg-klubben hadde bare 11 poeng og lå klart nederst da Møller Dæhli kom på utlån fra Bundesliga-klubben Freiburg etter nyttår. Med ti poeng på de fem siste kampene er St. Pauli nå over nedrykksstreken.

Møller Dæhli trengte spilletid, og fikk en bra åpning i St. Pauli. Da det ble seier borte over Eintracht Braunschweig kom han på Rundens Lag i fotballmagasinet Kicker. Men i den samme kampen måtte han også ut med hjernerystelse, og en leggskade gjorde at han ikke spilte i de to neste kampene.

Det var litt usikkert om han ville bli klar til kveldens oppgjør, men han rakk den akkurat, og markerte seg med en gang i sin hengende spissrolle. Før tre minutter var spilt tråklet nordmannen seg gjennom, men vinkelen ble litt for skrå og skuddet altfor høyt.

Det ble en del fysiske dueller mot et røslig Karslruher-lag, og Møller Dæhli ble litt borte i noen perioder. Samtidig så gjorde han også solide defensive jobber flere ganger, og det ble noe ut av det nesten hver eneste gang han var involvert på den siste tredjedelen av banen. Det er alltid en kreativ tanke bak det han gjør med ballen; en nydelig flikk, et gjennomspill som var centimeter unna for den marokkanske spissen Aziz Bouhaddouz – og et herlig hælspark da samme mann holdt på å gjøre 2-0 rett før pause.

Etter pause tok det helt av: Bouhaddouz åpnet med en nikk i stolpen, Waldemar Sobota ordnet 2-0 etter en keeperretur, Møller Dæhli var tredje sist på ballen da samme Sobota slo inn til Bouhaddouz som enkelt satte 3-0, Sahin trillet fri Bouhaddouz til 4-0 – og ti minutter før slutt satte banens gigant sitt tredje strake mål.

Og hjemmefansen ville liksom ikke slutte å synge.

– Jeg hørte at det var bra stemning, men det er villere enn jeg trodde. Det har vært veldig bra her til nå, og jeg føler at jeg passer bra med de to raske kantene og en sterk spiss. Jeg trives godt i Freiburg, men det er tøff konkurranse om plassene og vanskelig å få en plass på laget etter skadene. Så da St. Pauli virkelig ønsket meg i en tier-rolle og jeg hadde en god prat med treneren så tenkte jeg at jeg ville gi alt her frem til sommeren. Så får vi se hvordan det går, sier Mats Møller Dæhli.

Foreløpig går det veldig bra.