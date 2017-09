Lewandowski langer ut mot Bayern – nå slår presidenten tilbake

Det er ikke bare fryd og gammen i Bayern München om dagen. Lagets store stjerne, Robert Lewandowski, har uttrykt sin misnøye offentlig, noe som ikke falt i smak hos klubbpresident Karl-Heinz Rummenigge.

Det er snart to uker siden tidenes villeste overgangsvindu stengte. Europeiske klubber slengte absurde summer rundt, da det ble satt nye rekorder flere steder. Fotball-Verden fikk en ny mann som verdens dyreste spiller, og Premier League-klubbene har aldri brukt mer penger enn de gjorde denne sommeren.

Men det var PSG og Barcelona mye handlet om. De kjøpte henholdsvis verdens dyreste – og verdens nest dyreste spiller i Neymar og Ousmane Dembélé, noe også Bayern-spissen Robert Lewandowski har fått med seg.

Etter 0-2-tapet for Hoffenheim og Håvard Nordtveit, var han kritisk til klubbens overgangspolitikk. Han skulle gjerne sett at Bayern gjorde det samme som den franske og den spanske klubben.

– Bayern er nødt til å komme med noe nytt og kreativt hvis spillere i verdensklasse skal komme til München. Dersom man ønsker å henge med i toppen, må du ha den type kvalitet, sier superspissen.

Presidenten slår tilbake



Kritikken kommer til tross for at Bayern München egentlig har hatt en aktiv sommer på overgangsmarkedet. Corentin Tolisso ble hentet til klubben som den dyreste spilleren i Bundesliga-historien, mens de hentet spillere som Niklas Süle, Sebastian Rudy og James Rodríguez, sistnevnte på lån.

Lewandowski & co. fikk juling mot danskene i landslagspausen!

Det har ikke falt i god jord hos Bayern-president Karl-Heinz Rummenigge. Nå tar han til ordet og slår tilbake mot den polske superspissen.

– Det ville vært veldig synd om han faktisk ser ting slik han sier. Lojalitet er en del av Bayerns DNA, og noe supporterne våre setter høyt. Vi har i lang tid hatt en seriøs filosofi som har gitt oss suksess. Jeg mener fortsatt at overgangssummene er for høye og at markedet må reguleres, og det står jeg ved, sier han ifølge Bild.

Rummenigge legger noe av skylden på Lewandowskis agent, og mener han skader spissens standing i Bayern.

– Agenten hans er ofte den som står bak disse uttalelsene. Ikke i form av at han forteller ham hva han skal si, men han planter tvil i hodet hans. Det er det som har skjedd her også. Dette intervjuet var organisert rundt Bayern München, noe som skader Robert.

TAPTE DUELLEN: Robert Lewandowski (t.v.) var ikke fornøyd da han tapte toppscorerduellen mot Pierre-Emerick Aubameyang, og la skylden på lagkameratene. Foto: Odd Andersen Patrik Stollarz , AFP

Dette er ikke første gang Lewandowski kommer med kritiske uttalelser rundt Bayern München. Forrige sesong var han skuffet og uttrykte sin frustrasjon over lagkameratene, da han mente han ikke fikk nok støtte i kampen om toppscorertittelen, en kamp han til slutt tapte for Borussia Dortmund-spiss Pierre-Emerick Aubameyang.

– Dersom du går ut og kritiserer klubben offentlig, vil du havne i trøbbel med meg. Jeg er lei meg etter det han har sagt. Han er en ansatt hos oss og tjener mye penger.

Lewandowski uttalte seg også kritisk i landslagspausen, da hans Polen fikk juling av Åge Hareide og Danmark.



Rummenigge får støtte av tidligere Bayern-spiller Stefan Effenberg. Klubblegenden, som nå jobber i tysk media, skriver i sin spalte at dersom det er slike følelser Lewandowski har, er det like greit å selge ham, selv om han er en målmaskin.

– Lewandowski er en spiller, og en i hans posisjon, burde ikke komme med slike uttalelser offentlig. I tillegg, Uli Hoeness' overgangspolitikk er upåklagelig: de har et lag av ypperste kvalitet, til tross for lite pengebruk.

– Kanskje Lewandowski burde dra til Paris eller Barcelona, hvor disse enorme summene blir brukt. Da får han en klubb som gjør som han vil, skriver Effenberg.