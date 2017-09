Lewandowski er Wolfsburgs verste mareritt – men Bayern rotet bort seieren

(Bayern München – Wolfsburg 2-2) For nøyaktig to år siden scoret Robert Lewandowski fem mål på ni minutter mot Wolfsburg. Fredag fant han nettmaskene igjen.

Og det tok han ikke mer enn 33 minutter før han noterte seg for sitt åttende for sesongen.

Det gjorde han fra ellevemetersmerket, etter at han selv ble tildelt et noe billig straffespark. Om det var billig eller ei brydde den polske superstjernen imidlertid seg lite om, og satte ballen enkelt og greit i mål.

Stor Bundesliga-guide fra VG: Tyskland mangler kodeknekkere

Og med det, gjorde han seg – om mulig – enda mindre populær hos Wolfsburg. Før fredagens oppgjør hadde det nemlig blitt scoret 18 mål på seks kamper mellom de to klubbene. Lewandowski hadde stått for ti av dem.

Fem av dem kom som kjent mot Wolfsburg, 22. september 2015. Men det var ikke bare polakken det skulle handle om.

Skrekktabbe fra Neuer-reserve



Det er ingen godt bevart hemmelighet at Arjen Robben har en dødelig venstrefot. Det så det ut som Wolfsburg-spillerne hadde glemt etter 42 minutter. Da avanserte nederlenderen med ballen, men motstanderne rygget og rygget. Til slutt ladet Bayerns nummer ti kanonen, og sendte ballen i mål – via lagkamerat Rafinha.

Under kan du se Lewandowski-showet for to år siden. Saken fortsetter under videovinduet.

Det er vanskelig å komme tilbake fra 0–2 mot Bayern, men Wolfsburg klarte nettopp det.

Først sørget Maximilian Arnold for spenning, da han scoret på frispark fra nesten 30 meter. Sven Ulreich, som vokter buret i Manuel Neuers skadefravær, burde ha reddet ballen som kom midt på ham, men da han forsøkte å bokse den unna med en hånd, gikk ballen like gjerne i mål.

Det skulle vise seg å bli en kostbar feil.

Husker du? Hødd takket nei til Lewandowski

For det skulle gå fra vondt til verre for Carlo Ancelottis menn. Wolfsburg satset offensivt og satte inn Daniel Didavi, som etter et perfekt Paul Verhaegh-innlegg, satte inn utligningen med pannebrasken syv minutter før full tid.

– Treneren har jobbet for å få liv i oss som lag, og resultatet så vi i dag, sa målscorer Didavi om lagets nye trener Martin Schmidt.

Stoppet stygg tapsrekke



– Dessverre slapp vi Wolfsburg inn i kampen. Vi hadde sjanser til å punktere kampen på 2-1, men det stemte ikke helt i dag, sier Mats Hummels etter kampen, og la til at Ulreich var sint på seg selv etter keepertabben.

De klarte kanskje ikke å utrette den samme bragden Håvard Nordtveit og Hoffenheim gjorde for to uker siden, men de fikk i hvert fall satt en stopper for den fæle tapsrekken de har hatt på Allianz Arena. 15 av de siste oppgjørene på Bayerns hjemmebane har endt med hjemmeseier. Når de nå reiser hjem med et poeng i sekken, må neste målsetting være å vinne i Bayerns storstue.

Det har de nemlig aldri gjort.

Så du? Lewandowski langet ut mot Bayern–så slo presidenten tilbake

Den tyske giganten rotet dermed bort muligheten til å innta tabelltoppen. Den beholder Borussia Dortmund, som har én kamp mindre spilt og fortsatt til gode å tape. Bayern kan dermed bli forbigått av flere lag når konkurrentene skal i aksjon.Wolfsburg ligger på sin side på 11. plass med seks poeng.