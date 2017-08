Lewandowski brøt Leverkusen-forbannelsen med videodømming-hjelp

(Bayern München–Bayer Leverkusen 3-1) Etter 52 minutter gikk Robert Lewandowski (28) i bakken, men spillet gikk videre. Ett minutt senere fikk han straffe. Mannen som scorer mot de aller fleste, fikk omsider målet sitt mot Bayer Leverkusen.

Er videodømming kommet for å bli?

For første gang i Bundesligas historie ble det tatt i bruk. På stillingen 2–0 til Bayern München gikk Robert Lewandowski i bakken etter å ha blitt holdt igjen av Charles Aránguiz. Spillet gikk videre, men et drøyt minutt senere stoppet dommeren spillet og dømte straffe, etter at videodommerne i Köln hadde sett over hendelsen.

Den polske superspissen hadde aldri før scoret mot Leverkusen som Bayern-spiller. Så meldte 2017/18-sesongen sin ankomst.

Lewandowski satte straffen sikkert i mål, og scoret dermed sitt første mål mot Bayer Leverkusen som Bayern München-spiller på fem kamper. Den tyske giganten tok fredag en oppskriftsmessig seier i premieren av den 55. utgaven av Bundesliga, selv uten en hel rekke av stjernespillerne sine.

Nykommernes aften



Hjemmelaget åpnet sesongen på Allianz Arena uten spillere som Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Javi Martínez og James Rodríguez, men i stjernefraværet steppet nysigneringene opp og stanget Bayern til seier.

Først ut av Niklas Süle. Et innoverskrudd frispark fra Thomas Müller fant pannebrasken til den 194 centimeter høye midtstopperen, som stanget ballen i mål i sin første Bundesliga-kamp for klubben.

Han ble dermed den 13. Bayern München-spilleren til å score åpningsmålet i en Bundesliga-sesong.

INGEN HERRLICH START: Bayer Leverkusens nye sjef Heiko Herrlich fikk det tøft på Allianz Arena. Foto: Michael Dalder , Reuters

Dødballer skulle vise seg å bli den store akilleshælen for gjestene. Bare ti minutter senere doblet nemlig Ancelottis menn ledelsen–nok en gang på dødball. En corner ble bokset ut av Leverkusen-målvakt Bernd Leno, men ikke lengre enn til Arturo Vidal. Han sendte ballen tilbake i feltet, og inne foran mål ventet Corentin Tolisso som–også han med pannebrasken–doblet ledelsen.

Admir Mehmedi reduserte for Leverkusen, men det skulle aldri bli noe mer enn et trøstemål for bortelaget.

Bayern München har faktisk aldri tapt når de har spilt åpningskampen i Bundesliga, og det kunne heller ikke Leverkusen endre på fredag kveld.

Selv om Herrlichs menn hevet seg i 2. omgang, var de totalt sett aldri var i nærheten av poeng da regnet høljet ned og utsatte den siste omgangen av oppgjøret i München.

Fæl sommer



Det har vært en spesiell sommer for den tyske storklubben. Kontinuitetsbæreren Philipp Lahm la opp, det samme gjorde Xabi Alonso. I tillegg viste de svakhetstegn i pre-season, selv om man i utgangspunktet ikke skal bedømme lag ut ifra treningskamper.

Likevel, Bayern viste seg fra en uvant side i sommer: De tapte mot Arsenal på straffer, før det ble det ene tapet–uten scoring–etter det andre. Bayern München hadde en fæl sommer på treningskamp-fronten.

• 0–4 for AC Milan

• 0–2 for Inter

• 0–3 for Liverpool

• 0–2 for Napoli

De vant riktignok 3–2 mot Chelsea, men det er ikke akkurat resultater som er vanlig kost for hverken Bayern München eller Carlo Ancelotti. Men det skulle bli bedre.

For når det gjelder som mest, viser ofte de beste hvorfor de er nettopp det. Og Bayern er intet unntak.

De slo de tilbake med å slå Borussia Dortmund i den tyske supercupen, og når de fredag kveld fikk æren av å åpne 2017/18-utgaven av Bundesliga, viste de regjerende mesterne hvorfor de er storfavoritter til å vinne den tyske ligaen, nok en gang.

