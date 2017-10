Kicker om Ancelotti: Bayern-spillerne trente «ulovlig» på hemmelig sted

Pikante detaljer kommer frem om Bayern München under Carlo Ancelotti. Veteranen selv vil ikke kommentere.

Blant detaljene som kommer frem om Ancelotti i Kicker:

• Arjen Robben (33) mener at sønnen hans på et lokalt guttelag har bedre trening enn de hadde under Ancelotti.

• Ancelotti forbød spillerne å ha ekstratrening.

• Derfor organiserte noen spillere «ulovlig» trening på et hemmelig sted.

• Den fysiske treneren hadde tre minutter oppvarming.

• Den samme fysiske treneren, hentet av Ancelotti, røykte i garderoben.

• Fem spillere skal ha gjort opprør mot Ancelotti.

Opplysningene kommer fram i «fotballbibelen» Kicker og noen andre tyske medier.

Fitness-trener Giovanni Mauris røyking ble det slutt på da Hasan Salihamidzic overtok som sportssjef i sommer. Ifølge Kicker hadde Mauri allerede rukket å få tilnavnet «Fitness-røyker» blant spillerne.

Den italienske trenerlegenden er i Israel hvor han skal delta på en oppvisningskamp. Der møtte han pressen.

– Jeg synes det er best å ti stille om det, svarte Ancelotti på spørsmål om spillerne hadde vendt seg mot han, ifølge Football Italia.

Bekymret

Allerede sist sesong, da Bayern vant den tyske ligaen med 15 poengs forsprang, skal fremtredende spillere som Philipp Lahm og Xabi Alonso ha tatt med klubbledelsen at treningene til Ancelotti var for dårlige.

Denne sesongen skal Bayern-sjef Karl-Heinz Rummenigge ha fått besøk av karer som Manuel Neuer, Thomas Müller og Jérôme Boateng på sitt kontor. De skal ha hatt samme bekymring.

Kicker skriver altså også om Arjen Robben og hans påstand om at sønnen, som spiller i Grünwald, sør for München, har bedre treninger enn det Bayern-stjernene hadde under italieneren.

Papirlapp

Det kommer fram at Ancelotti knapt snakket med spillerne, verken individuelt eller til laget. Den italienske treneren som har vunnet Champions League tre ganger, som er flest, skal forteller at han skal hvile resten av sesongen.

– Jeg kommer ikke til å ta over et lag denne sesongen. Nå skal jeg hvile i ti måneder, sier Ancelotti.

Før fadesen i Paris hadde treneren, ifølge Kicker, gjennomført en stor videoanalyse, men at det var helt andre spillere som startet enn de som ble diskutert.

Sport1.de hevder at Ancelotti hang opp startoppstillingen før Paris Saint-Germain-kampen på en papirlapp i garderoben, og at han deretter forlot garderoben uten å si et ord.

Yndlingsspillere

Det skal også ha vært misnøye blant andre spillere med at italieneren foretrakk sine yndlingsspillere Thiago, Javi Martinez og James, som alle kommer fra spansktalende land.

Ifølge sport1.de vurderte derfor både Boateng og Joshua Kimmich å forlate Bayern i sommervinduet.

Det franske talentet Kingsley Coman (21) skal også ha vært blant dem som ikke følte at han ble godt nok fulgt opp av trenerne.

Kandidater

Bayerns styreleder Uli Hoeness har uttalt at Ancelotti skal ha fått særlig fem spillere imot seg. Bild Zeitung antar at de fem er Franck Ribéry (34), Arjen Robben (33), Mats Hummels (28), Jérôme Boateng (29) og Thomas Müller (28).

Assistenttrener Willy Sagnol har foreløpig ansvar i Bayern. Han er blant kandidatene som er trukket fram som Ancelottis mulige etterfølger. Andre er tidligere Dortmund-sjef Thomas Tuchel, den 30 år gamle Hoffenheim-treneren Julian Nagelsmann, tidligere suksesstrener Jupp Heynckes (nå 72!) og Liverpools Jürgen Klopp.

PS! Ancelotti er den eneste treneren som har vunnet serien i Italia, Frankrike, Tyskland og England.