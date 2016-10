Alder er kun et tall, sies det. 29 år gamle Julian Nagelsmann har brukt åtte måneder på å gjøre Hoffenheim til et topplag.

– 30 prosent av det å være trener handler om det taktiske, 70 prosent er sosial kompetanse, sa Nagelsmann til avisen Süddeutsche Zeitung i august.

Sammen med Leipzig (2. plass) er Hoffenheim de store overraskelsene i Bundesliga denne sesongen. Etter ni seriekamper er laget ubeseiret med fem seirer og fire uavgjort, og ligger på tredjeplass, fire poeng bak serieleder Bayern München.

Måtte ta over tidligere

Men hvordan startet dette trenereventyret?

Julian Nagelsmann Født: 23. juli 1987 Klubb: 1899 Hoffenheim Spillerkarriere: FC Augsburg (-2002), 1860 München (2002-2006). Trenerkarriere: FC Augsburg (yngre lag), 1860 München-assistent (U17), Hoffenheim-assistent (U17), Hoffenheim-assistent (A-lag), Hoffenheim (U19) og Hoffenheim (A-lag).

27. oktober 2015: Tyske fotballkjennere hever øyenbrynene. Hoffenheim har fått en krisestart på sesongen og sparker manager Markus Gisdol. Klubben presenterer umiddelbart en langsiktig løsning: Huub Stevens skal lede laget inneværende sesong, mens klubbens U19-trener, Julian Nagelsmann, som da er 28 år, skal ta over laget sommeren 2016. Han får en treårskontrakt og blir tidenes yngste Bundesliga-trener.

Men i februar må Huub Stevens kaste inn håndkleet på grunn av hjerteproblemer, og Nagelsmann stepper inn i jobben et halvt år tidligere enn planlagt. Han har ingen enkel oppgave, Hoffenheim er nest sist på tabellen og har kun vunnet to kamper så langt. Men mannen som er yngre enn de fleste spillerne på laget, avslutter sesongen knallsterkt med blant annet syv seirer og unngår nedrykk med et marginalt poeng.

FÅR RESPEKT: Julian Nagelsmann og angriper Mark Uth overrasker hele Tyskland. Foto: Ralph Orlowski , Reuters

Denne sesongen har trenertalentet fått en drømmestart. Søndag slo de Hertha Berlin 1-0, med sin sosiale og taktiske kompetanse har laget nå sanket fem strake trepoengere, noe som er ny klubbrekord.

– Jeg er svært tilfreds, sa Nagelsmann søndag.

«Mini-Mourinho»



I det fotballgale landet kalles Nagelsmann også for «mini-Mourinho».

– Laget må være som en familie, et sted der man kan føle seg bra sammen, sa Nagelsmann nylig ifølge Eurosport.

Det er ikke lenge siden han måtte legge egen spisskarriere på hyllen. Han spilte for 1860 München og Augsberg, men fikk store problemer med kneet og endte heller opp med idrettsstudier ved Universitetet. I 2008 var han assistenttrener ved Augsburgs yngre lag, blant annet jobbet han litt med en annen suksessrik, tysk trener, nåværende Borussia Dortmund-manager Thomas Tuchel.

Trenerkarrieren fortsatte i 1860 München som U17-trener, før Hoffenheim snappet ham i 2011. Her steg han lynraskt i gradene. Først som assistent på A-laget i 2012/2013-sesongen. Så var han U19-trener i tre sesonger før klubbens styre bestemte seg for å gi Nagelsmann toppjobben på denne tiden i fjor.

Hoffenheim har tatt 42 poeng på 23 kamper i Bundesliga under hans ledelse. Kun Bayern München (53) og Borussia Dortmund (48) har sterkere tall i samme periode.

– Sinnssykt bra taktikker

Landslagsspiller Tarik Elyounoussi spilte fem kamper fra start i Hoffenheim i fjor, men meldte overgang til Olympiakos i sommer. Han er full av lovord om treneren som er ett år yngre enn ham selv:

FORSVANT: Tarik Elyounoussi jobbet et par måneder med Nagelsmann før han dro videre til Olympiakos. Her fra en Hoffenheim-kamp i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Han er en sinnssykt bra taktikker som kan fotball ut og inn. Analysene hans av motstanderne er utrolig gode. Selv om han er så ung, er han helt klart en av de beste trenerne jeg har spilt under, sa Elyounoussi til Nettavisen i februar.

Lørdag er det toppkamp i Bundesliga. Da tar Nagelsmann med seg guttene på besøk hos serieleder Bayern München.

