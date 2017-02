Jarstein og Skjelbred har heltestatus i Berlin

BERLIN (VG) (Hertha – Eintracht 2-0) Det er liksom ikke måte på hvor sterk posisjon Rune Almenning Jarstein (32) og Per Ciljan Skjelbred (29) har i tysk fotball.

Det er nesten så man må hente opp klisjeen om at «Norge skjønner ikke hvor stort det er»...

Da Hertha Berlin sikret seg tre meget viktige poeng lørdag kveld var de to nordmennene sentrale igjen; Jarstein med en matchvinner-redning etter en halvtime, Skjelbred like intens som alltid i sin kamp nummer hundre for klubben. Vedad Ibisevic og Vladimir Darida fikset målene og Hertha vant 2-0 i et ganske hendelsesfattig møte med et noe reservepreget Eintracht Frankfurt.



Hertha trengte poengene. Etter å ha rundet halvspilt serie på tredjeplass har det gått litt tråere i 2017. Nå er laget på femteplass, tre poeng bak treeren Dortmund, og Hertha-spillerne kunne bukke og takke og juble foran sin «Ostkurve», hjemmefansen i den østre svingen, som imponerte stort på enorme Olympiastadion, der drøyt 43.000 av de rundt 74.000 setene var i bruk.

– Målet er «topp seks», så dette var en veldig deilig seier, sier Rune Almenning Jarstein.

SCORET DET ANDRE: Vladimir Darida gratuleres av Maximilian Mittelstaedt etter å ha scoret 2-0-målet mot Eintracht Frankfurt. Foto: Odd Andersen , AFP



– Lungen i Hertha



Per Ciljan Skjelbred var på dopingkontroll og ikke i intervjusonen. Men han var overalt på banen. Trønderen ønsker ikke å være en del av Lars Lagerbäcks nye landslag, men det er neppe noen norsk utenlandsproff som har en like sterk posisjon i sitt klubblag; i sin tilbaketrukne midtbanerolle er trønderen både ballvinner og ballfordeler i oransje sko, selvsagt ikke feilfri, men alltid spillbar og drivende, aldri stillestående.

– Vi sier at han er lungen i Hertha, beskriver Benjamin Goetsch, journalist i den tyske TV-kanalen Sky.

– Jarstein og Skjelbred er helt sentrale i Hertha, de utgjør stammen sammen med Vedad Ibisevic, sier Jörn Lange, som følger laget tett for avisen Berliner Morgenpost.

– Jarstein er den beste og mest stabile spilleren i laget, og vår avis kåret ham til 2016s beste spiller. Skjelbred slutter aldri å løpe, og er alltid til å stole på. Det ser vi på børskarakterene også, han får gode karakterer nesten hver gang, påpeker Lange.

- UTGJØR STAMMEN: Slik beskriver Jörn Lange i Berliner Morgenpost den norske duoen Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred. Foto: Trond Johannessen , VG

– Hva skal man egentlig si om Jarstein? Han er den perfekt keeper, rolig og med en sterk tilstedeværelse, sa Skys Benjamin Goetsch før kampen. Etter en halvtime var det akkurat slik keeperen reddet, rolig og med en sterk tilstedeværelse. Ante Rebic slapp fri bak stopperne, og var helt alene med Jarstein, men målvakten ble stående, gjorde seg stor og reddet mesterlig.

– Vi har trent mye på dette, hvordan jeg skal opptre i slike situasjoner, hvordan jeg skal gå ut, sier Jarstein, opptatt av å understreke at ingenting kommer gratis, at han må jobbe hardt hver eneste uke.

Foran runden toppet Rune Jarstein keeperbørsene både i den største avisen Bild og i fotballmagasinet Kicker.

Hos Kicker hadde han totalt bare Dortmunds Ousmane Dembélé foran seg, mens Per Ciljan Skjelbred i første halvdel av sesongen var den 16. beste utespilleren totalt i ligaen til de regjerende verdensmesterne.

Akkurat nå er de to norsk herrefotballs største suksesshistorie.