Jarstein etter krangel: Måtte si unnskyld til Bayern-stjerne

(Hertha Berlin - Bayern München 1-1) Rune Almenning Jarstein (32) storspilte, men måtte kapitulere for stjernespiss Robert Lewandowski på overtid av overtiden. Deretter gjorde han noe som fikk Bayern-stjernene til å rase.

Bildet øverst i saken forklarer i seg selv mye. Bayern München har akkurat utlignet til 1-1 over seks minutter på overtid. Jarstein er irritert for to poeng som helt åpenbart glipper på overtid. Han sparker ballen fra seg selv og treffer en Bayern-spiller.

– Jeg skulle få den vekk og så traff jeg (Xabi) Alonso ved et uhell. Men jeg gikk bort til garderoben og sa beklager til ham etter kampen. Det var ikke meningen i det hele tatt og rett og slett et uhell. Men de trodde jeg mente det, sier Jarstein til VG, om situasjonen han fikk gult kort for og som oppstod sekunder før oppgjøret ble blåst av.

Mer norsk fotball: Lagerbäcks islandske fotballmirakel

– Kan ikke huske å ha vært så skuffet



Han stod for øvrig en meget solid kamp som bakerste mann for et Hertha Berlin mot tysk fotballs store flaggskip. Han skulle bare vært overtidsdramaet foruten. Jarstein kaller det «svært urutinert» av Hertha å rote det til.

Bayern München fikk frispark fra spiss vinkel- og like utenfor 16-meteren noen få sekunder etter at de fem tillagte minuttene var spilt.

Mens Hertha-spillerne var opptatt av å markere i egen boks ble ballen istedet spilt de berømte 45 gradene ut til Arjen Robben. Den nederlandske kantspilleren skjøt hardt mot korthjørnet, men avslutningen ble blokkert på streken. På «returen» stod Robert Lewandowski klar. Polakken pirket ballen forbi keeper Jarstein, videre over målstreken fra to meters hold og sørget for at det ble 1-1.

Jarstein sparket ballen mot Alonso, dommeren blåste av kampen og vertene kunne bare konstatere at de hadde rotet bort to poeng.

– Det er alltid gøy å møte så god motstand. Men jeg må si at jeg kan ikke huske å ha vært så skuffet før som jeg var etter kampen i dag. Og det er jeg fortsatt. Det er bittert, sier Jarstein om sekundende hvor Bayern München utlignet.

– Det er klart kampen mot de er på en måte en bonuskamp, men når vi er så nære tre poeng, så hadde det vært fantrastisk å få med seg. Det er klart det hadde hjulpet med tanke på å komme litt nærmere de andre på tabellen, sier 32-åringen.

Saken fortsetter under høydepunktene.

Kunne tatt storskalp



Det var Vedad Ibisevic som scoret for hjemmelaget i det 21. minutt etter et perfekt slått innlegg av Marvin Plattenhardt mot første stolpe. Hovedstadslagets toppscorer hadde ingen problemer med å snike seg vekk fra markeringen og bredside inn ledelsen rett i nettaket bak en sjanseløs Manuel Neuer.

Deretter hadde de hvite og blå full kontroll på Bayerns stjernegalleri i godt over 70 minutter. Det lille gjestene skapte, ryddet Jarstein opp i.

For topp tre-jagende Hertha Berlin hadde resultatet ikke bare vært viktig med tanke på tabellen, men de ville også sikret seg en skikkelig storskalp. De var i ferd med å påføre Carlo Ancelottis menn deres første tap siden de gikk på en smell borte mot Borussia Dortmund en november-dag høsten 2016.

Glad for Lagerbäck som sjef



Siden den gangen har Bayern München solide åtte seire og én uavgjort i ligaen. I den tyske cupen ble Wolfsburg et lett bytte for 11 dager siden og Bayern er videre til kvartfinale. Den tre måneder sammenhengende suksessen fikk sitt absolutte klimaks da rødtrøyene ydmyket Arsenal på eget gress for bare tre dager siden. 5-1 ble det i den første av to åttedelsfinalekamper. Engelskmennene var sjanseløse.

Spørsmålet er om ikke onsdagens festaften på Allianz Arena hadde tatt piffen av Bayern-mannskapet da de ble innhentet av hverdagen lørdag ettermiddag. Likevel klarte rødtrøyene å mobilisere en sluttspurt da de trengte det som mest. Innbytter Robert Lewandowski ble helten og scoret sitt 16. ligamål på 21 kamper.

For Jarsteins del er det ikke bare klubbhverdagen som er positiv. Han kaller ansettelsen av Lars Lagerbäck, som skal gjøre sitt første uttak som landslagssjef i mars, for spennende. Landslagskeeperen legger til at han har veldig tro på svensken. Grunnen er som følger:

– Han er veldig klar og tydelig. Han har klare retningslinjer, er lett å prate med, samtidig som han setter krav. Det er i hvert fall det jeg har hørt. Det er veldig bra. Han bryr seg ikke om navn og forventer at alle gir hundre prosent. Det tror jeg blir bra, sier Jarstein.

Øvrige resultater Bundesligaen runde 21:

Fredag 17.02: Augsburg - Leverkusen 1-3.

Lørdag 18.02: Dortmund - Wolfsburg 3-0, Eintracht Frankfurt - Ingoldstadt 0-2, Hoffenheim - Darmstadt 2-0, Mainz - Bremen 0-2. Hamburg - Freiburg (senere kampstart klokken 18.30).

Søndag 19.02: Mönchengladbach - Leipzig, Köln - Schalke.