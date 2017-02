Her starter Jarsteins blytunge overtidsdrama

(Hertha Berlin - Bayern München 1-1) Med to nordmenn fra start var Hertha Berlin nær å påføre Bayern München deres første tap på tre måneder. Men på overtid av overtiden berget stjernegalleriet poeng.

For det ble et ordentlig overtidsdrama på Olympiastadion i Berlin lørdag ettermiddag. Etter å ha ledet, delvis kontrollert, og hatt tre poeng i sin hule hånd i godt over 70 minutter gikk det ordentlig galt i det sjette overtidsminuttet for Per Ciljan Skjelbred, Rune Almenning Jarstein og resten av Herta Berlin-mannskapet.

Lewandowski berget Bayern



Bayern München fikk frispark fra spiss vinkel- og like utenfor 16-meteren noen få sekunder etter at de fem tillagte minuttene var spilt.

Mens Hertha-spillerne var opptatt av å markere i egen boks ble ballen istedet spilt de berømte 45 gradene ut til Arjen Robben. Den nederlandske kantspilleren skjøt hardt mot korthjørnet, men avslutningen ble blokkert på streken. På «returen» stod Robert Lewandowski klar. Polakken pirket ballen forbi keeper Jarstein, over målstreken fra to meters hold og sørget for at det ble 1-1.

Men dramaet med norske øyne var ikke over der. Mens Hertha-spillerne fortvilet havnet Jarstein i ren frustrasjon i tumulter med keeperkollega Manuel Neuer og superveteranen Philipp Lahm. Det hjalp naturligvis ingenting.

Dommeren blåste av kampen og vertene kunne bare konstatere at de hadde rotet bort to poeng.

Uten tap siden november



For topp tre-jagende Hertha Berlin ble resultatet trolig ekstra tungt å svelge. Fra Vedad Ibisevic ekspederte et innlegg fra Marvin Plattenhardts venstrefot rett i nettaket bak stjernekeeper Manuel Neuer i det 21. minutt, hadde de fått kampen i sitt spor.

Hjemmelaget holdt Bayern München unna de store sjansene. Og når det først ble skummelt ryddet Rune Jarstein opp. Hertha Berlin var på god vei til å påføre Tysklands klubbflaggskip deres første tap siden de gikk på en smell borte mot Borussia Dortmund en november-dag høsten 2016.

Carlo Ancelottis menn har siden den gangen notert seg for åtte seire og én uavgjort i ligaen. I den tyske cupen ble Wolfsburg et lett bytte for 11 dager siden og Bayern er videre til kvartfinale.

Reddet av superspiss



Den tre måneder sammenhengende suksessen fikk sitt absolutte klimaks da rødtrøyene ydmyket Arsenal på eget gress for bare tre dager siden. 5-1 ble det i den første av to åttedelsfinalekamper. Engelskmennene var sjanseløse.

Spørsmålet er om ikke onsdagens festaften på Allianz Arena hadde tatt piffen av Bayern-mannskapet da de ble innhentet av hverdagen lørdag ettermiddag.

Likevel klarte rødtrøyene å mobilisere en sluttspurt da de trengte det som mest. Innbytter Robert Lewandowski ble helten og scoret sitt 16. mål på 21 kamper.