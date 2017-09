Fair Play-skandale i tysk 3. divisjon

(Jena - Meppen 2-2) Jenas Sören Eismann er ingen populær mann blant Meppen-spillerne. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor.

Det var i det 57. minutt at den kontroversielle scoringen fant sted. En Jena-spiller ble liggende nede etter en duell, og få sekunder senere stoppet en Meppen-spiller opp med ballen i beina, tilsynelatende for å få stans i spillet så Jena-spilleren kunne få behandling.

Akkurat det brydde ikke 29 år gamle Eismann seg om.

Hjemmelagets kaptein rappet til seg ballen, satte fart fremover og gjorde ingen feil alene med keeper.

Målet sørget for redusering til 1-2, og vondt gikk til verre for bortelaget da samme mann, kaptein Eismann, utlignet med under 10 minutter igjen på kampuret. Dermed endte det 2-2, men det er selvfølgelig Jenas første mål som nå får oppmerksomhet.

Det er ikke av den positive sorten.

«Fair Play-skandale i 3. Bundesliga», slår storavisen Bild fast, mens Die Welt kaller Eismann «årets mest usportslige målscorer». Også på Twitter reageres det.

Selv forsvarer Eismann seg på denne måten:

– Jeg kan naturligvis forstå vreden. Jeg så ikke helt at han lå nede, er Eismanns forsvar, ifølge Bild.

PS! Jena ligger helt nederst i sin avdeling i 3. Bundesliga. Laget har seks poeng etter åtte runder. Meppen er pent plassert midt på tabellen med ni poeng.