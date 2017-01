Dæhli begrunner utlånet: – Jeg har ikke kommet i gang i Freiburg

Han har bare fått åtte obligatoriske A-kamper på tre år. Men St. Pauli-klare Mats Møller Dæhli (21) er trygg på at fremtiden ligger i Freiburg.

Hans reise nordover i Tyskland, men nedover i fotballhierarkiet – til nasjonens 36. beste lag – begrunner han slik:

– Dette er veldig enkelt: Freiburg og jeg ble enige om at det var det beste alternativet. Forhåpentligvis blir det å spille mer fotball frem til sommeren, så komme tilbake til Freiburg. Det er forståelsen, både mellom meg og Freiburg og St. Pauli og Freiburg, sier den 21-årige landslagsspilleren til VG etter én dag og to treningsøkter som St. Pauli-spiller.

Kultklubben fra Hamburg ligger på sisteplass i 2. Bundesliga (nivå to) og befinner seg på oppkjøringsleir i spanske Sotogrande. Vårsesongstart i 2. Bundesliga skjer om en drøy uke (Bundesliga starter denne helgen).

– Ikke spilt nok



Etter overgangen fra Cardiff til Freiburg for to år siden har Dæhli slitt med skader og måtte gjennom en kneoperasjon. Han har fått spille et par treningskamper for Freiburg nå i vinter, men tok vurderingen på at et utlån bør kunne gi mer spilletid.

– Alt kommer an på hvordan jeg leverer her, men jeg fikk en sterk følelse av at de ville ha meg og trengte min spillertype. Så jeg vil bare spille så mye som mulig og trenger det med tanke på hvor jeg var for et halvt år siden. Det har gått bra i høst, men jeg har ikke spilt nok, sier Dæhli.

– Hadde du andre muligheter enn Freiburg og St. Pauli nå?

– Jeg vil ikke snakke så mye om hva som var mulig og ikke mulig. Jeg gjorde en vurdering og kom frem til at jeg ville det. Det var veldig spennende og bra, og jeg har en god følelse med tanke på Freiburg videre. Her bør jeg få utvikling.

– Hva tenker du om å gå inn i nedrykksstrid fra 2. Bundesliga?

– Sånn er det bare. Det er bare å klinke til og spille så mye som mulig. Hjelpe laget. St. Pauli er et godt lag med mange gode spillere, svarer Dæhli.

PÅ REISEFOT: Mats Møller Dæhli (til høyre) i Berlin i november i fjor – da på tur med A-landslaget og administrativ leder Are Hokstad. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Ønsker meg fortsatt



– Du spilte en god A-landskamp i november og fremsto tilsynelatende på gang. Hva skjedde etter det?

– Jeg fikk to innhopp i Bundesliga, mot Mainz og Leipzig. Det er knalltøff konkurranse i Freiburg, men signalene derfra er veldig, veldig bra. Så jeg har sjansen til å spille i Freiburg fra sommeren, men nå må jeg først prestere her. De ønsker meg fortsatt veldig i Freiburg, fastholder den offensive midtbanespilleren, som ved juletider i 2014 signerte en fire og et halvt år lang kontrakt med klubben helt sørvest i Tyskland.

– Hva mener du om din egen karriereutvikling etter at du debuterte i Premier League og var fast på A-landslaget allerede som 18-19-åring?

– Litt opp og ned. Jeg har vært skadet veldig lenge, og det har gjort at jeg ikke har kommet i gang i Freiburg. Samtidig føler jeg at jeg er en bedre fotballspiller nå enn jeg var, at ting går riktig vei, sier Mats Møller Dæhli.