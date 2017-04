(Bayern München-Borussia Dortmund 2-3) Dortmund-fansen jubler over cupfinale. Spillerne lovprises etter alt de har vært gjennom. Ousmane Dembélé scoret seiersmålet.

Før semifinalekampen mot rivalen Bayern opplevde Dortmund-stjernene for tredje gang på to uker drama rundt bussen sin.

Denne gang handlet det om at deres faste buss-sjåfør Christian Schulz ikke fikk åpnet døren innenfra, skriver Bild. Isolert sett var det ikke noe stort drama, men sett i sammenheng med det som har skjedd de siste ukene, var det ille nok for Dortmund-spillerne.

For to uker siden ble bussen til Dortmund utsatt for et bombeangrep da de skulle kjøre til Champions League-kampen mot Monaco. En mann er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak eksplosjonene. Motivet skal ha vært å påvirke Borussia Dortmund-aksjen, fordi han hadde satset penger på den.

Les også: 25-åring pågrepet etter Dortmund-angrepet: – mistenker terror

I forbindelse med returkampen mot Monaco opplevde spillerne på nytt lite hyggelige minutter da bussen deres ble stoppet av hensyn til sikkerhetssituasjonen.

– Du kan bare forestille deg dette – åtte dager etter angrepet. Det er det verste som kan skje. Vi visste ikke hva som skjedde, sa Dortmund-trener Thomas Tuchel da.

Bayern ledet 2-1 ved pause og hadde tilsynelatende taket på kampen, men BVB - som Dortmund gjerne kalles i Tyskland - kom tilbake og vant 3-2 og møter dermed Eintracht Frankfurt i cupfinalen.

Ousmane Dembélé får mye av æren for at Dortmund klarte å snu kampen. Han var nest sist på ballen da Pierre-Emerick Aubameyang utlignet til 2-2 og sto så selv for 3-2-målet foran 75 000 tilskuere på Allianz Arena.

Les også: Dortmund utslått av Champions League

Dortmund er klar for sin fjerde cupfinale på rad, men alle de tre foregående er tapt; mot Bayern München, Wolfsburg og så Bayern igjen. Men denne gang slipper de altså Bayern som motstander. Dortmund spiller for sitt fjerde cupmesterskap.

Arjen Robben hadde et par store sjanser til å utligne for Bayern mot slutten, men lyktes ikke. Cuptriumfen er viktig for Dortmund med tanke på at Bayern er på vei mot seriegullet.

– Angrepet mot bussen har vært et lim som har bundet laget enda tettere sammen, sa trener Tuchel etter helgens seier mot Borussia Mönchengladbach.

Les også: Real Madrids «B-lag» svarte Barcelona i tittelkampen

Samme Tuchel sa etter onsdagens seier mot Bayern at han forventer å fortsette som BVB-sjef også neste sesong.

– Dette er det beste Tyskland kan by på av fotball, sa landslagssjef Jogi Löw i pausen, ifølge Bild.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Vi hadde muligheten til å gå opp i 3-1, men benytter ikke sjansene våre, sa Bayern-sjef Carlo Ancelotti ifølge Süddeutsche Zeitung.