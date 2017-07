«B-Tyskland» vant prøve-VM: – Bredden er helt enorm

(Chile – Tyskland 0-1) I løpet av tre dager har Tyskland vunnet U21-EM og prøve-VM med reservelag, og landslagstrener Joachim Löw (57) vasser i alternativer før neste års VM-sluttspill.

Tyskland vant 1-0 mot Chile i en kamp der de stort sett ble presset høyt, og det var totalt mot spillets gang at Lars Stindl satte ballen i åpent mål etter forarbeid av 21 år gamle Timo Werner.

Chile skapte mer enn nok sjanser til å utligne, men Löws mannskap holdt unna. Seiersvante tyskere kunne juble nok en gang. Men det var ikke mange rutinerte spillere som kunne løfte pokalen som ble overrakt av Diego Maradona og «gode gamle» Ronaldo, den brasilianske scoringsmaskinen.

Det kryr av spillere som vil kjempe for å komme med i troppen som skal forsvare Tysklands VM-gull fra 2014 når det virkelige mesterskapet arrangeres i Russland neste sommer.

– Jeg hadde ikke Tyskland som favoritt i prøve-VM med den troppen her, men de har en fantastisk vinnermentalitet. De blir ofte stemplet som mekaniske, godt disiplinerte og kanskje litt kjedelige. Men jeg mener tysk fotball kanskje er den mest innovative, og det har de mikset med en enorm vinnerkultur, sier Jan Åge Fjørtoft til VG.

I 2011 begynte han som ekspert i tyske Sky Sports Topspiel. Han kjente godt til tysk fotball fra før, blant annet fra tiden som spiss for Eintracht Frankfurt i perioden 1999 til 2001, men har de siste årene fått en helt annen innsikt i hva som skjer i fotballstormakten.

– Da jeg begynte i Sky visste jeg jo godt om de store talentene, men jeg fikk sjokk da jeg på nært hold så bredden i troppene til de tyske klubbene. Bredden er helt enorm, sier Fjørtoft.

Fire spillere igjen fra EM-troppen

De er de siste dagers resultater et klart bevis på. Ingen av spillerne som var på banen i gårsdagens prøve-VM-finale mot Chile var med å vinne VM-finalen i 2014. Og bare fire mann fra fjorårets EM-tropp var med nå.

I tillegg er hele åtte mann i troppen så unge at de kunne spilt U21-EM som Tyskland vant med 1-0 i finalen mot Spania fredag kveld.

Profiler som Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos og Mesut Özil hadde fått ferie fra prøve-VM. Hvor mange av de som spilte gårdagens finale som er med til neste år er ikke godt å si.

– Julian Draxler, Joshua Kimmich, Jonas Hector, Antonio Rüdiger, Marc-André ter Stegen og et par til er nok med, men det er jo et stort spørsmål når det er så mange å ta av, sier Fjørtoft.

Han mener det er veldig naturlig å sammenligne det som skjer i tysk fotball med England og Premier League.

– I Tyskland har de virkelig tatt grep og sørget for en fantastisk trenerutdanning. De gir yngre trenere sjansen hele tiden, og de trenerne er flinke til å gi unge spillere sjansen. Dessuten er de flinke til å ha en forståelse mellom klubb- og landslag. Bundesligaen forstår at det er bra at landslagene lykkes, og landslagene forstår et det er gull verdt med en god liga, sier Fjørtoft.

– Jeg skal ikke påstå at det er krig mellom klubbene i England og landslaget, men forskjellen er enorm. Det virker ikke som om de forstår at totalpakken er så viktig, mener Fjørtoft.