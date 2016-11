Bergen-trener: Vraket fordi jeg vraket Bruun-Hanssens sønn

Branns tidligere daglige leder, Roald Bruun-Hanssen (54), tilbakeviser at han som styremedlem presset Åsanes trener Kjetil Knutsen ut - til fordel for Mons Ivar Mjelde - fordi han vraket sønnen hans fra A-laget.

– Jeg syntes det er blitt en trist sak og anerkjenner Kjetil (Knutsen) for å ha gjort mye godt arbeid for klubben. Hans frustrasjon over ikke å få ny kontrakt kan jeg forstå, men hans beskyldninger mot meg er veldig langt over mål og bare trist, skriver Roald Bruun-Hanssen i en SMS til VG torsdag kveld.

Det var TV 2 som torsdag kveld publiserte et intervju med Kjetil Knutsen der han hevder at han ikke fikk fortsette som Åsane-trener «fordi han nektet sønnen til Roald Bruun-Hanssen å spille for A-laget.»

– Tilliten ødelagt



Saken kommer i kjølvannet av en Åsane-sak i Bergens Tidende.

I følge avisen skal tidligere Start og Brann-trener Mons Ivar Mjelde ha blitt ansatt som trener for Obos-ligaklubben mot spillernes ønske, og mot innstillingen fra sportslig leder i klubben.

Partene skal ha ønsket å beholde Kjetil Knutsen som trener. Under hans ledelse endte Åsane på 10. plass i årets Obos-liga.

Torsdag publiserte Aftenposten en sak om at støtteapparatet i Åsane trekker seg. Bakgrunnen skal være at «Tilliten til ledelsen er ødelagt»

Onsdag fikk Kjetil Knutsen beskjed om at han var ferdig i klubben, torsdag gikk han ut med åpenbart alvorlige beskyldninger mot Roald Bruun-Hanssen. Branns tidligere sportslige leder er nå styremedlem i Åsane. Roald Bruun-Hanssens sønn spiller for Åsane.

– Årsaken til at jeg ikke fikk fortsette i jobben var at jeg ikke ville spille på lag med klubbens sterke mann, Roald Bruun-Hanssen. Han har hele tiden vært opptatt av at jeg skal rydde plass til sønnen i klubbens A-stall, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Tilbakeviser påstanden



– Det har pågått over tid at han ønsket å få sønnen inn. Jeg har sagt nei på grunn av sportslige kriterier. Etter det kom det en sak der de skrev kontrakt med Bruun-Hanssens sønn bak min rygg og uten at jeg var informert, hevder Kjetil Knutsen.

Roald Bruun-Hanssen avviser overfor TV 2 at han påvirket til at sønnen fikk A-lagskontrakt, og at han «var med i prosessen med å hente ny trener.» Nestleder i styret i Åsane Fotball, Svein Andreassen, hevder at Bruun-Hanssen «ikke var involvert i prosessen med å ansette en ny hovedtrener.»

Roald Bruun-Hanssen gjentar dette overfor VG:



– Jeg har ikke påvirket inngåelse av min sønn sin kontrakt. Det vil sportslig leder kunne bekrefte. Jeg trakk meg ut av evalueringsprosessen av nåværende trener fordi jeg ikke ønsket å komme i en habilitetssituasjon. Jeg har ikke deltatt i verken innstilling eller beslutning av nåværende trener eller ny trener.

PS! Kjetil Knutsen (48) ble ansatt som trener for Åsane i desember 2013. Roald Bruun-Hanssen har blant annet vært sportsdirektør og daglig leder i Brann fra 2006 til 2014. Mons Ivar Mjelde (49) var trener i Brann fra 2003 til 2008.