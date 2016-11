Tromsø berget plassen - første seier på 50 dager

TROMSØ (VG) (Tromsø - Odd 3-1) Tromsø stod i fare for å rykke ned for andre gang på tre år. To magiske minutter reddet ny kontrakt i Tippeligaen.

I hovedrollen Aron Sigurdarson.

– Min beste kamp for Tromsø. Men hele laget fungerte utmerket. Alle spilte bra. Kanskje vi skal spille flere slike kamper hvor presset på oss er stort, sier Aron Sigurdarson.

23-åringen fra Island sendte hjemmelaget i ledelsen på straffespark etter 12 minutter. Espen Ruud handset og fikk gult kort. Odd-keeper og U21-landslagsmålvakt Sondre Rossbach ble fullstendig fintet ut fra krittmerket.

Knappe to minutter etterpå kom Sigurdarson fri på høyrekanten. Innlegget ble headet i mål på vakkert vis av Sofiane Moussa. Det lå kraft og vilje bak. Men kanskje aller mest et ønske om endelig å vinne en fotballkamp igjen.

Men det stoppet ikke der for Sigurdarson. Lynrask og flink med ballen i beina stod han bak et genialt forarbeid før innbytter Runar Espejord kunne banke inn 3-1 etter 78 minutter.

– Når Moussa får slike pasninger bruker han å score. Og ballen til Runar (Espejord), den var en befrielse å se i mål, sier Sigurdarson.

Det er 50 dager siden «Gutan» sist gikk av banen med en seier i Tippeligaen. Den kom mot Lillestrøm på Alfheim (2-1). Poenget mot Sarpsborg (2–2) i forrige serierunde var det eneste å glede seg over siden 17. september. Ikke rart trener Bård Flovik følte enorm lettelse.

– Det er bra at vi avgjør det selv, og ikke må ha hjelp av andre. Og så er det kanskje den beste kampen vi har prestert i årets liga. Jeg er lettet. 50 dager uten seier har vært tungt. Seks kamper før slutt hadde vi 30 poeng, og at vi taper fire kamper på rad og kommer i denne situasjonen er vi absolutt ikke fornøyd med, sier Flovik



Når du ikke vinner fotballkamper over tid havner du i trøbbel. For Tromsø var saken klar foran skjebnekampen mot Odd: Tre poeng var eneste sikre vei ut av nedrykningsdramaet hvor de var innblandet sammen med Stabæk, Lillestrøm og Bodø/Glimt.

Tromsø satte press på sølvjagende Odd fra første minutt. Gjermund Åsen headet innlegget fra Hans Nordbye like utenfor i kampens første angrep. Et markant spillemessig overtak resulterte i rene sjansebonanza.

2–0 etter 14 minutter var nesten i overkant for publikum som har hatt en tøff sesong. Før matchen mot Odd så hjemmestatistikken temmelig bedrøvelig ut; fem seiere – tre uavgjorte – og seks tap. Og negativ målforskjell (17-19).

Tromsø rykket opp i vår øverste liga i 1985 (kvalifisering). Men rykket ned i 2001 (opp 2002), og ned igjen i 2013 (opp i 2014). Redselen for en ny degradering var åpenbar. Men de fikk drahjelp av seriemester Rosenborg. På 2–0 til trønderne over Bodø/Glimt var det full jubel på Alfheim over at erkerivalen styrte mot direkte nedrykk sammen med Start.

Med ledelse 2–0 ble Tromsø mer defensive uten at de slapp gjestene fra Skien til på noen store sjanser i de første 45 minuttene. Men det glapp etter 66 minutter. Olivier Occean kjempet seg fri inne i feltet, og reduserte til 2-1, hans tiende ligamål for sesongen.

Men sølvet glapp. Det gikk til Brann. Odd fikk bronse. Det samme som i 2014.