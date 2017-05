Tromsø vinner ikke hjemme lenger

TROMSØ (VG) (Tromsø – Strømsgodset 1-1) Tromsø har ikke tapt på fire seriekamper. Men de har problemer med å vinne hjemme.

På fem matcher på eget gress i årets sesong har de bare vunnet én (Sogndal 3-0). Resten har endt med ett tap (Stabæk 0-3), og uavgjort mot Brann (1-1), Kristiansund (1-1). Og samme resultat mot Strømsgodset i kveld.

Med et skikkelig kanonskudd tok Tromsø ledelsen. Morten Gamst Pedersen fikk kontroll på ballen – spilte en kort pasning til Ulrik Yttergård Jenssen – som banket til. Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen som hadde vært god, og holdt gjestene inne i kampen, var uten muligheter.

Da var det spilt 31 minutter på Alfheim stadion. Og fortjent ledelse til Tromsø. Men den kunne vært større. Aron Sigurdarson – matchvinner da Rosenborg ble banket 16. mai (1–2) på Lerkendal – var til tider strålende. Tre ganger kom han til meget gode sjanser. Men han ble snytt for straffe (trøyeholdning) etter 15 minutter.

Strømsgodset har ikke vunnet på fem kamper. Det nærmer seg full krise i Drammen. 22. april slo de Sandefjord 1–0. Siden hadde de tapt tre, og spilt to uavgjort. «Godset» var seriemester i 2013. Seriesølv sikret de seg senest for to år siden.

De var bleke i 1. omgang. Bassel Jradi hadde et godt skuddforsøk som Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm blokkerte. Men da Tromsø satset alt fremover for å øke til 2–0 tidlig i 2. omgang kom utligningen.

Et mønterangrep av Strømsgodset. Eirik Ulland Andersen fant Kristoffer Tokstad som fikk en enkel jobb med å sette ballen bak Karlstrøm.