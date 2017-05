Tromsø raste etter straffedrama

TROMSØ (VG) (Tromsø – Strømsgodset 1-1) Tromsø skylder på dommeren for at de ikke fikk tre poeng mot Strømsgodset.

Trener Bård Flovik er fornøyd med at laget hans ikke har tapt på fire seriekamper. Men han var oppriktig forbannet på Martin Lundby – som han mener overså to straffesituasjoner – da Tromsø igjen spilte uavgjort på eget gress.

– Jeg så det underveis, og jeg har sett det etter kampen. Det er helt håpløst, og dårlig dømt, sier Bård Flovik.

Han sikter spesielt til hva som skjedde etter 15 minutters spill. Tromsøs Aron Sigurdarson blir holdt i trøya av Strømsgodset Eirik Ulland Andersen. Klar straffe mener Flovik – og Sigurdarson.

– Det er ikke bare trøyeholding, det er avkledning. Det er fire dommer som ser på, og at de ikke ser dét er helt uforståelig, sier Bård Flovik.

Martin Lundby sier til VG at han ikke så situasjonen Flovik og Sigurdarson sikter til, og kan ikke kommentere den. Han avviser imidlertid at det var straffe da Christian Landu Landu gikk i bakken i kampens sluttsekunder.

– Jeg så ikke situasjonen med Sigurdarson, og det kom heller ikke noe på sambandet. Når det gjelder Landu Landu så oppfatter jeg det slik at han oppsøker situasjonen, og er på vei ned før kontakten skjer, sier Lundby.

Aron Sigurdarson sier til VG at han er oppgitt. Og at det var klar straffe.

– Jeg blir holdt, og når aldri frem til ballen. Hvis dommeren ikke så det, hvorfor gir han da en muntlig advarsel til Strømsgodset-spilleren i etterkant, sier Sigurdarson.

På fem matcher på eget gress i årets sesong har Tromsø bare vunnet én (Sogndal 3-0). Resten har endt med ett tap (Stabæk 0-3), og uavgjort mot Brann (1-1), Kristiansund (1-1). Og samme resultat mot Strømsgodset i kveld.

Med et skikkelig kanonskudd tok Tromsø ledelsen. Morten Gamst Pedersen fikk kontroll på ballen – spilte en kort pasning til Ulrik Yttergård Jenssen – som banket til. Strømsgodset-keeper Espen Bugge Pettersen som var god, og holdt gjestene inne i kampen, var uten muligheter.

Da var det spilt 31 minutter på Alfheim stadion. Og fortjent ledelse til Tromsø. Men den kunne vært større. Aron Sigurdarson – matchvinner da Rosenborg ble banket 16. mai (1–2) på Lerkendal – var til tider strålende. Tre ganger kom han til meget gode sjanser.

– Det er synd at vi ikke vinner. Jeg synes vi er gode, og jeg gjør et fint mål. Og vi hadde sjanser nok til å vinne, sier Ulrik Yttergård Jenssen.

Strømsgodset har ikke vunnet på fem kamper. Det nærmer seg full krise i Drammen. 22. april slo de Sandefjord 1–0. Siden hadde de tapt tre, og spilt to uavgjort. «Godset» var seriemester i 2013. Seriesølv sikret de seg senest for to år siden.

De var bleke i 1. omgang. Bassel Jradi hadde et godt skuddforsøk som Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm blokkerte. Men da Tromsø satset alt fremover for å øke til 2–0 tidlig i 2. omgang kom utligningen.

Et mønterangrep av Strømsgodset. Eirik Ulland Andersen fant Kristoffer Tokstad som fikk en enkel jobb med å sette ballen bak Karlstrøm.

– Det ble en kjempemulighet, og jeg filkk så god tid at jeg kunne brukt to touch før jeg satte ballen i mål, sier Kristoffer Tokstad.

Trener Tor Ole Skullerud pustet lettet ut. Og kaller Alfheim en «tøff bortebane».

– Jeg er ikke fornøyd med prestasjonen vår, og i 1. omgang var vi dårlige. Det var vi enige om i pausen. Men vi fighter oss inn i det, og sånn sett får vi være fornøyd. Jeg er fornøyd med moralen i laget etter pause, sier Skullerud.

På spørsmål fra VG om hvordan «Godset» skal snu det i form av trepoengere svarer Skullerud: – Vi skal gå på jobb og gjøre ting bedre, og justere det vi ikke er gode nok på. Vi har fått en tung start, og må komme oss ut av det, sier Tor Ole Skullerud.