Tromsø-lag lånte svensk bane - risset inn hakekors i gresset

Da et ungdomslag fra Tromsø IL forlot treningsbanen til svenske Gammelstads Idrottsforening, etterlot de seg et hakekors på rundt to meter i diameter risset inn i gresset.

Spillerne og deres foreldre skal nå møte den svenske klubben for å si unnskyld. Symbolet hadde ungdomsspillerne fra Tromsø laget ved hjelp av fotballskoene sine.

Saken ble først omtalt av Nordlys.

– Vi ble veldig skuffet med tanke på at vi lånte ut anlegget vårt, sier Tobias Skogsberg, leder for fotballavdelingen i Gammelstads IF.

Han mener det er svært trist fordi de nå må gjennomføre kostbare reparasjoner på banen, men mest av alt på grunn av symbolet Tromsø-spillerne risset inn.

– Et slikt symbol gjør at det blir enda mer beklemmende, siden vi har mange spillere fra forskjellige kulturer som kommer hit til oss, sier han til VG.

Må si unnskyld

Skogsberg reagerte med å sende en e-post til lederen for yngres avdeling i TIL, Beate Andersen.

Det endte med at spillerne og deres foreldre, som var på vei fra fotballbanen i Luleå til turneringen Piteå Summer Games, måtte snu og reise de snaut 60 kilometerne tilbake.

Fredag kveld skal de møte Skogsberg fra Gammelstads IF for å beklage hendelsen.

– De ungdommene som har gjort det er utrolig lei seg, forteller Beate Andersen, til VG.

Hun understreker at klubben på ingen måte står inne for det de yngre spillerne har gjort, og episoden tas videre til TIL-styrets utvalg for barn og ungdom. De skal vurdere om noe mer skal gjøres, etter at spillerne selv har sagt unnskyld.

– Det viktigste er at man lærer av sine feil. De har åpenbart gjort en feil, og de lærer av det. Vi håper flere lærer av dette, derfor legger vi ikke lokk på det, forteller Andersen.

– Viktig at man reagerer

Tromsø IL har lånt Gammelstads bane i flere år, og brukte anlegget i dagene før deltagelsen i Piteå Summer Games. Skogsberg understreker at de tidligere aldri har opplevd problemer med sine norske gjester.

– Vi er veldig skuffet, spesielt når man tenker på at det er mange barn og folk som kommer på besøk hit, og vi selv jobber med å lære våre ungdommer hvordan vi skal oppføre oss, sier den svenske fotballederen.

Han ønsker ikke å kommentere hva han kommer til å si til Tromsø-spillerne og deres foreldre på fredagens møte.

– Fremfor alt er det viktig at man reagerer og viser guttene og laget at dette ikke er akseptabelt, sier han.

