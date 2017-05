Slik klarer «Gamsten» seg med en muskel for lite

TROMSØ (VG) Han mangler en muskel i lysken – og ble anbefalt å legge opp. Men Morten Gamst Pedersen (35) har ingen planer om å gi seg.

– Jeg er den første som kommer på trening, og den siste som drar, sier Morten Gamst Pedersen.

I september fyller han 36. Målet er å holde ut på norsk toppnivå til han er 40. Oppskriften er et individuelt tilpasset treningsprogram – en god porsjon stahet – og litt galskap.

ØVELSENS MESTER: Morten Gamst Pedersen på trening i styrketreningsrommet til Tromsø på Alfheim stadion mandag. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

For 13 måneder siden opplevde han marerittet. Han rev av en sene fra beinet i lysken. Karrieren var truet. Flere ga han tommelen ned. Hans gamle venn Dave Fevre (medisinsk ansvarlig i Blackburn) viste tommelen opp. Men han påpekte at det ville ta tid – lang tid – og atskillige timer i styrketreningsrommet.

Gamst Pedersen har tidligere fortalt VG at han gikk på svømmetrening med 90-åringer i Tromsø for å bli frisk. Nå avslører han nye momenter rundt sin kompliserte skade.

– Jeg har en muskel mindre på venstresiden i lysken. Der har jeg en svakhet. Og jeg gikk en stund med et hull i lysken, og kunne putte hele hånden inn der, sier Gamst Pedersen.

Tromsøs fysioterapeut og fysiske trener, Truls Hallen, bekrefter overfor VG at «Gamsten» mangler én av fire muskler i «en enhet» på innsiden av låret. Men at det ikke er noen krise. Selv med bare tre muskler kan styrken bli den samme med korrekt opptrening.

Gamst Pedersen var omtrent aldri skadet under sitt ni år lange proff-eventyr i engelske Blackburn. Men han var plaget av skader i Rosenborg – og etter overgangen til Tromsø – fortsatte problemene.

Nå ligner han mer og mer seg selv fra storhetstiden i Premier League og på landslaget. Søndag serverte han målgivende da Ulrik Yttergård Jenssen banket inn 1–0 for Tromsø mot Strømsgodset i en kamp som endte 1–1.

– Jeg trener mer – og riktig. Men sånne ting er det kultur for her i TIL. Har vi lunsj klokken 12, så kommer jeg klokken 11, og kjører mine øvelser. Før trening klokken 14 er jeg veldig opptatt av å forberede kroppen på hva som skal skje. Og bank i bordet; jeg har fått med meg hele oppkjøringen til årets sesong uten skadeavbrekk, sier Gamst Pedersen.

Han medgir at han gjerne vil spille noen år til i Eliteserien. Han synes det er spennende å være inspirasjonskilde for mange av lagkameratene som akkurat hadde jumpet ut av barnevognen da han debuterte i TIL-drakten som 18-åring.

– Det er gleden ved å spille som motiverer meg. Jeg elsker dette. Men vi må løfte laget opp på et høyere nivå. Klarer vi færre «hjernedrypp», som jeg liker å kalle dårlige kamper, så er vi høyere på tabellen, sier Gamst Pedersen.

Tromsø-legenden Sigurd Rushfeldt (172 eliteseriemål og rekord) slår av en prat med VG, og Gamst Pedersen i klubblokalene på Alfheim, mens begge tygger tørket reinkjøtt.

– Morten er så profesjonell at han kan spille så lenge han har motivasjon. Men han må være nøye med å ta vare på kroppen gjennom ekstra trening, kosthold og godt med søvn, sier Sigurd Rushfeldt, som spilte til han var 39 år.

Tromsø-trener Bård Flovik roser «Gamsten» for å ha gjort «alt mulig han kan» for at karrieren skal vare i mange år til.

– Jeg er veldig imponert over det han gjør i hverdagen. Morten gjør alt han kan for å holde ut i kamper. Nå har han spilt tre kamper på en uke. Når han tåler det, så tåler han alt, sier Bård Flovik.

