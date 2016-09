Her er Tromsøs nye råsterke årgang

TROMSØ (VG) De er født samme året som Tromsø sist vant cupfinalen. Og nå kan denne kameratgjengen forsterke krisen i Lillestrøm.

Lørdag skal nedrykningstruede LSK ut i ny skjebnekamp. På Alfheim stadion møter de et Tromsø-lag som har vunnet to hjemmekamper på rad i Tippeligaen. Og som anføres av fem unge fremadstormede spillere. Den yngste av dem – Fredrik Michalsen – fylte 20 år i dag.

Tromsøs nye årgang Ulrik Yttergård Jenssen Født: 17.07.1996 Tippeligaen i år: Fem kamper/ett mål Sønn av Truls Jenssen (Cupmester -86) Runar Espejord Født: 26.02.1996 Tippeligaen i år: 15 kamper/4 mål. Sønn av Lars Espejord (Cupmester -86). Fredrik Michalsen Født: 15.09.1996 Tippeligaen i år: Seks kamper/ingen mål. Sønn av Kjetil Olsen (tidligere TIL-spiller). Jostein Gundersen Født: 02.04.1996 Tippeligaen i år: 13 kamper/3 mål. Mikael Norø Ingebrigtsen Født: 21.07.1996 Tippeligaen i år: 18 kamper/2 mål.

De fire andre; Ulrik Yttergård Jenssen, Jostein Gundersen, Mikael Norø Ingebrigtsen og Runar Espejord har akkurat «blåst ut lysene på kaka» etter bursdagsfeiring. Nå skal de ta Tromsøs stolte 30-årige toppfotballhistorie over i en ny tid.

Tromsø-trener Bård Flovik peker på gener og miljø når han skal forklare tenåringsrevolusjonen. For åtte år siden bestemte Tromsøs seg for å satse profesjonelle ressurser på et kull unge spillere.

– Det er en miks mellom gener og miljø, og det er skapt et miljø hvor spillerne har drevet hverandre frem. Da jeg kom til klubben for to år siden så jeg at disse kom til å utgjøre grunnstammen i A-laget, sier Bård Flovik.

Satser ungt



Han tok sjansen på «juniorene». Og har samtidig kjent på frykten det medfører å satse på et ung og urutinert lag i Tippeligaen i kampen mot nedrykk. Det er bare to år siden sist Tromsø var i 1. divisjon.

– Vi hentet bare inn Ulrik Yttergård Jenssen i det siste overgangsvinduet. Vi har stått på at vi ville la de unge få spilletid og utvikle seg sammen. Og det har vi gjort fordi vi stoler på dem, sier Flovik.

Spissen Runar Espejord slo gjennom i fjor. I vårsesongen var han skadeplaget. Men nå sprudler han igjen. Ulrik Yttergård Jenssen (bror av landslagsspiller Ruben Yttergård Jenssen) har tatt kommandoen på midtbanen etter sommerens overgang fra den franske toppklubben Lyon. Jostein Gundersen har scoret tre mål som midtstopper siden han fikk full tillit i sommer. Vingen Mikael Norø Ingebrigtsen blir ansett som Tromsøs kommende salgsobjekt ut i Europa. Og Fredrik Michalsen blir spådd en lysende fremtid på midtbane/forsvar hos nye «Gutan».

– Vi har terpet og trent mye sammen. Men det er alltid noen som har stukket seg ut. Mikael, Runar og Ulik har spilt på aldersbestemte landslag, og fikk slippe til tidlig i 2. divisjon. Vi andre kom etter fordi vi så det var mulig, sier Fredrik Michalsen.

– En trygghet



Samtlige er oppvokst på Tromsøya i nærheten av Alfheim stadion. Hjemmebanen har vært deres andre hjem stort sett hele livet. Når de sitter ved lunsjbordet med utsikt mot banen i samtale med VG er historien deres allerede trygt forankret i arv og miljø på flere måter.

– Det er en trygghet at kompisen din som er på samme alder får det til på dette nivået. Kan han, så kan du også, sier Jostein Gundersen.

Fortsatt bor han hjemme på gutterommet. Og etter hva VG forstår er månedslønnen om lag 10.000 kroner. Det blir endringer på det relativt raskt for stopperfunnet. Ny kontrakt og egen leilighet venter forteller han.

Det er ikke så lenge siden Mikael Norø Ingebrigtsen var maskot. Han fikk følge med klubblegenden Steinar Nilsens trygge hånd inn på banen. Allerede da var kursen videre staket ut for pjokken.

MESTER OG ELEV: Sigurd Rushfeldt (t.h.) driller Mikael Norø Ingebrigtsen under trening på Alfheim stadion. Foto: Terje Mortensen , VG

– Det har vært et mål lenge å spille for Tromsø i Tippeligaen. Jeg var ung da jeg startet mot det målet. Og det begynte da jeg gikk innpå her sammen med Steinar som 7-åring, sier Mikael Norø Ingebrigtsen.

Yttergård Jenssen trekker frem lidenskap til fotballen som kanskje det viktigste. I tillegg kommer han fra en «ballfamilie». Pappa Truls scoret i cupfinalen i -86 da Tromsø slo Lillestrøm 4–1. Nå jobber han som utviklingsleder i TIL.

– Vi har trent mye og vært veldig dedikerte. Men litt flaks har vi vel også hatt, sier Yttergård Jenssen.

JERN: Ulrik Yttergård Jenssen kjører mageøvelser med vekter i gangen på Alfheim. Fredrik Michalsen med ryggen til. Foto: Terje Mortensen , VG

– God årsklasse



Han har utvilsomt tatt med seg en ny treningskultur fra Frankrike til Nordens Paris. Tiden på feltet handler om hardt arbeid. Han påpeker at «marginene skal hentes» et sted.

Han ligger på en skumgummimatte utenfor garderoben og gjør styrkeøvelser sammen med Fredrik Michalsen når B-lagstrener og storscorer Sigurd Rushfeldt (172 mål og rekord i Norge) titter på dem.

Da Rushfeldt ble matchvinner på overtid i cupfinalen i 1996 (2-1 over Bodø/Glimt) var morsmelk favorittdrikken til «96-erne» rundt bordet.

– De er en god årsklasse, og de har «pushet» hverandre gjennom oppveksten. Og de kommer til å bli Tromsøs bærbjelker de kommende årene. Men fortsetter utviklingen spørs det hvor lenge TIL får beholde dem, sier Sigurd Rushfeldt.

