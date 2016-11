«Gamsten» gikk på svømmetrening med 90-åringer

TROMSØ (VG) Morten Gamst Pedersen (35) gikk på svømmetrening med pensjonister for å bygge seg opp etter at skademarerittet rammet ham for syv måneder siden.

Søndag var den tidligere Premier League-spilleren (Blackburn) og landslagsstjernen i storslag da Tromsø berget plassen i Tippeligaen med 3–1 over Odd. Ifølge kampens store spiller – islendingen Aron Sigurdarson – har «Gamsten» hatt helt avgjørende betydning for at «Gutan» reddet seg i siste liten fra det som kunne vært det andre nedrykket på tre år.

Fakta Morten Gamst Pedersen Alder: 35 Bor: Tromsø/Trondheim Landskamper/mål: 82/17 Kamper/mål i Premier League: 288/35 Klubber: Tromsø (2000-2004). Blackburn (2004-2013). Karabükspor (2013-2014). Rosenborg (2014-2016). Tromsø (2016).

– Morten har hjulpet meg masse. Han er «super nice» type. Og han har vist meg ting på trening som er veldig inspirerende. Jeg håper han blir her, sier Aron Sigurdarson.

Gamst Pedersen blir stoppet av tromsøværinger – og takker for gratulasjoner når han går Storgata sammen med VG. Selv ønsker han å tone det hele ned.

– Jeg tar ingen ære for at TIL berget seg, men jeg har vært med og spilt noen kamper før. Kanskje jeg fikk smittet over litt trygghet. Jeg er eldre enn en del av de andre spillerne, og jeg tør å prate litt. Du kan kalle det rutine, men fryktelig godt at det ble en slik «happening», sier Morten Gamst Pedersen.

Under seriekampen mot Rosenborg på Alfheim i april opplevd han marerittet. Han rev av en sene fra beinet i lysken. Karrieren var truet med den kompliserte skaden. Han forteller til VG under en sen frokost på en lunsjbar i Tromsø sentrum at mange ga ham tommelen ned. Selv fikk han gode råd fra Dave Fevre – medisinsk ansvarlig i Blackburn – og hjelp med et opptreningsprogram fra TIL.

– Flere sa: «Bare glem det». Dave sa: «Du har to valg. Gamble på at du blir frisk før sesongen i Norge er over, eller bare trene alternativt helt til neste år, og håpe på det beste.»

Den alternative treningen ble en utfordring. Opptil tre økter om dagen. Den første startet klokken 07.00 sammen med pensjonister på Alfheim svømmehall.

– Jeg stilte morgentrøtt til svømmetrening sammen med noen 90-åringer. I badstua fikk jeg mange gode råd, sier Gamst Pedersen, og gliser godt.

Videre reiste han til styrketrening på formiddag og ettermiddag. Vadsøværingen med silkefoten labbet på en tredemølle istedenfor å løpe, blant annet. I juli forsøkte han seg i en seriekamp mot Haugesund, men fikk tilbakefall. Da han igjen klarte 90 minutter – mot Sarpsborg (2–2) og Odd – ble poengfangsten fire av seks mulige for laget fra Ishavsbyen.

På spørsmål fra VG hvorfor han på død og liv må fortsette livet som fotballproff, når alderen taler imot og årslønnen i Tromsø (700.000 kroner) tilsvarer det samme som halvannen ukelønn under den beste kontrakten i Blackburn, venter han han ikke mer enn ett sekund på å svare.

SULTEN: Morten Gamst Pedersen på lunsjbaren «Knoll og Tott» i Tromsø. Tomas Leijon lager baguette til ham. Foto: Terje Mortensen , VG

– Jeg spilte fotball for null kroner før, og jeg har vært heldig som fortsatt får bra betalt for å spille. Jeg har ikke dårlig samvittighet for at jeg har tjent så masse penger. Den største guttedrømmen er realisert, og som ganske mange andre har lyst på. Og ja, jeg har vært sinnssykt privilegert, sier Gamst Pedersen.

Han bestiller en bagett, varm sjokolade og drikker juice. Klokken går mot flyavgang for flighten til Trondheim. Det er toppleiligheten på Solsiden ved Nidelva har regner som sin base. Men det er Vadsø som er hans hjem påpeker han.

Hvor han spiller neste år er ikke avgjort. Kontrakten med Tromsø løper mot slutten. Gamst Pedersen sier han vil ha ting på avstand før han bestemmer seg for veien videre.

– Det har vært en tøff sesong med skader. Jeg må få kjenne på det, men jeg spiller nok videre. Det må nok en gaffeltruck for å få meg av banen. Hva det blir til får vi se. Jeg har ikke fått tilbud fra andre klubber, og har heller ikke vært oppsøkende til andre, sier Morten Gamst Pedersen.