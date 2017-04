(Tromsø – Stabæk 0-3) To mål på tre minutter av danske Tonny Brochmann (27) sørget for at Stabæk fortsetter poengfangsten i Eliteserien.

Tromsø hadde egentlig tatt over initiativet i kampen på stillingen 0-1 før pause, men så vartet Brochmann opp med to eventyrlige scoringer like før pause.

• 40 min.: Brochmann snappet opp en klarering på utsiden av boksen før han vendte bort tre Tromsø-spillere, snek seg inn i boksen og avsluttet sikkert til side for Gudmund Kongshavn i mål.

• 43 min.: Dansken mottok ballen fra Kassi 40 meter fra mål og satte opp farten på høyrekanten. Overraskende nok gikk Brochmann for skuddet fra drøye 20 meter og ballen skjøt fart forbi Tromsø-keeperen.

– Det er et fint mål. Jeg kan ikke klage over den, smilte Brochmann i pausen til Eurosport da han fikk se 3-0-scoringen.

Toppscorer Ohi åpnet ballet

Anført av en frisk Hugo Vetlesten (17), i en dypere rolle på midtbanen, tok Stabæk ledelsen. Unggutten fant Luc Kassi på kanten som igjen la inn i feltet.

Kaptein og forsvarsgeneral Simen Wangberg nådde ikke opp på innlegget og «målgarantisten» Ohi Omoijuanfo stanget inn sitt syvende mål på fem kamper så langt i Eliteserien.

0-3 til pause var ikke TIL-kapteinen spesielt fornøyd med.

– Vi er ikke i nærheten av noe. Vi må gå i oss selv, for sånn som dette kan vi ikke framstå på Alfheim, eller noen annen stadion for den saks skyld, sa kaptein Wangberg til Eurosport i pausen.

Etter hvilen fikk hjemmefansen fikk se et Tromsø-lag som fortsatte som i første omgang. Flust med sjanser til å redusere, men manglende presisjon gjorde at Tromsø måtte gå målløse av kunstgresset på Alfheim.

Andreas Hanche-Olsen beskrev førsteomgangen på Alfheim som «en det luktet svidd av».

– Det var virkelig bra. I andre er det vi som blir overkjørt, men alt i alt en bra match, sa Stabæk-stopperen etter kampen.

– Nå vet vi mye tydeligere hva vi skal gjøre. Spesielt på dødballer, fortsatte Hanche-Olsen som forklarer at Ordinas tok grep på faste situasjoner etter fire baklengsmål på dødball borte mot Sogndal (1-4).

SJANSESLØSERI: Thomas Lehne Olsen fortviler etter å ha misbrukt en sjanse. De var det mange av etter hvilen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

– Det handler om effektivitet



Ordinas var bare middels fornøyd med førsteomgangen, selv om han roste Stabæks effektivitet. Etter hvilen innrømte spanjolen at Tromsø var det bedre laget.

– Tromsø var bedre enn oss, men vi beholder disiplinen og konsentrasjonen, sa han til Eurosport.

– Jeg tror ikke det handler om flaks eller ei. Det handler mer om effektivitet, svarte Ordinas på spørsmål om de var heldige som sto imot Tromsø etter pause.

Trenerkollega Bård Flovik så det positive i at laget hans skapte mye de siste 45 minuttene. Men stemmen ble mer alvorlig da han kommenterte sjansesløseriet som «Gutan» hadde de siste 45.

– Vi kom under 3-0, men vi har så mange sjanser at vi burde ha scoret ett eller to mål i andre omgang. Der ser vi mye av det som skal være oss. Men vi kommer under 0-3 og da blir det vanskelig. Vi er for ustabile, sa en skuffet Flovik etter kampen.

Tre mål i sekken tvang TIL-trener Bård Flovik til å bytte inn Mikael Ingebrigtsen for Mour Samb like før dommeren blåste av før pause – uten at det hjalp på uttellingen på Tromsøs endeløse rekke av sjanser etter hvilen.

PSSST!: Tromsø rykker ned til en foreløbig syvendeplass på tabellen, mens Stabæk fester grepet om tredjeplassen, og kan få besøk av Molde i morgen.