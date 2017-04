Tottenham-helten hylles: God nok for Barcelona

(Crystal Palace – Tottenham 0-1) Christian Eriksen (25) hylles fra de fleste hold etter matchvinner-scoringen mot Crystal Palace.

Gjenstående kamper: CHELSEA (78 poeng): Everton (b), Middlesbrough (h), West Bromwich (b), Watford (h), Sunderland (h).

TOTTENHAM (74 poeng): Arsenal (h), West Ham (b), Manchester United (h), Leicester (b), Hull (b).

Tottenham skapte knapt nok sjanser, men hva gjør vel det når dansken hamrer ballen i mål fra 30 meter.

Han la den til rette med to touch, før han fyrte løs med sitt fryktede høyrebein. Palace-keeper Wayne Hennessey var etter ballen, men skuddet var for hardt.

– Når vi snakker om fotballhjerne, er han helt der oppe med (Kevin) De Bruyne og noen andre. Han har så mange kvaliteter, men på grunn av de han har rundt seg, får han ikke den hederen han fortjener, sier Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp.

Mannen som selv var en av Liverpool-spillerne som ble døpt «Spice Boys» på '90-tallet mener at Christian Eriksen hadde vært mye større stjerne, hvis han hadde fremstått mer som akkurat dét.

– Han ser bare ut som en snill gutt. Tenk om han hadde gjort noe spesielt, hatt en vill feiring eller noe. Hadde han hatt tatoveringer og en annen hårsveis, hadde vi ikke sluttet å snakke om ham, fleipet Redknapp.

Eriksens tidligere Ajax-trener Frank de Boer bruker ikke mindre ord. Nederlenderen mener Eriksen er god nok for Barcelona. Det ryktes at spanjolene er interesserte, men Eriksen skrev en ny fireårskontrakt med Tottenham i fjor høst.

– Han er klar for det neste steget. Han er god nok for Barcelona, han har alt en Barcelona-spiller trenger; overblikket, arbeidskapasiteten, han er god med begge bein, han er rett og slett ganske komplett, sier den tidligere Barcelona-spilleren de Boer til nederlandske Ziggo Sport, og det gjorde han før suseren mot Crystal Palace.

Den vesle danske giganten har levert sin beste sesong i engelsk fotball, og han er ikke ferdig. Med sin klokskap, sine målgivende pasninger og sin skuddfot, er han den skjulte perlen som havner litt i skyggen av Dele Alli og Harry Kane.

Men på Selhurst Park handlet alt om Christian Eriksen, selv om han ikke er den som snakker høyest.

– Ja, det var et mål som betyr mye. Vi slet og skapte ikke så mange sjanser, men heldigvis scoret vi på den halve vi fikk, sier han til Sky Sports.

TAKK FOR SEIEREN: Mauricio Pochettino var godt fornøyd med sin danske midtbanestrateg, nok en gang. Foto: REUTERS

– Jeg er glad på hans vegne, det var en utrolig scoring. Det var en «golazo» (nydelig mål), som jeg ville ha sagt, sier manager Mauricio Pochettino.

Argentineren uttalte for to uker siden at de pleier å kalle Eriksen nettopp det; «Golazo», fordi han er kapabel til å score fantastiske mål.

– Christian er en spiller som ikke trenger masse ros fra fans, media eller folk utenfor klubben. Det er en egenskap jeg liker veldig godt. Han trenger bare å kjenne at vi som er på innsiden av klubben er glad i ham. Og anerkjennelsen han får fra oss er enorm, understreket Pochettino.

Etter Chelseas seier over Southampton var Tottenham presset til å vinne, ellers hadde det bare vært teori igjen av gullkampen. Nå er det fortsatt bare fire poeng opp, med fem kamper igjen.

Og dette var en triumf som viser hva denne Tottenham-utgaven er laget av, for den åttende strake seieren kom etter en fotballkrig på Selhurst Park. Mauricio Pochettinos menn vinner ikke bare kamper, de vinner også dueller.

For et halvt år siden var Palace-manager Sam Allardyce latterliggjort av en hel fotballverden, da han måtte gi seg som England-trener etter 67 dager.

Nå har han skapt et lag som står i veien for de fleste, som har slått Chelsea og Liverpool borte, og Arsenal hjemme.

PÅDRIVEREN: Sam Allardyce har kanskje ikke verdens mest utspekulerte taktiske plan, men han har et lag som tar veldig mange poeng. Her veiver han laget sitt videre mot Tottenham. Foto: REUTERS

Men Tottenham ble altså for tøft, selv om «Spurs» ikke skapte noe før pause. Det var ikke mye som skjedde i den andre enden heller, og i pausen kunne TV2-ekspert Petter Myhre gi et godt eksempel på at Palace kjørte samme taktikk som de pleier, i hvert fall når motstanderen er et av topplagene: Den Palace-spilleren som hadde hatt flest pasninger, var keeper Wayne Hennessey, med 19. De fleste av dem var lange, for å si det sånn.

Tottenham-manager Pochettino tok ut de sentrale midtbanespillerne Moussa Dembélé og Victor Wanyama, sistnevnte flørtet med det røde kortet, mens han satte inn kantene Heung-Min Son og Moussa Sissoko. Det hjalp. Tottenham kom seg høyere i banen, og Eriksen kom mer med. Samtidig ble ikke Palace hjulpet av at kjempen Mamadou Sakho ble båret ut med en kneskade. Sakho har kommet inn og vært strålende de siste to måneden.

Christian Eriksen og Harry Kane og Dele Alli var skummelt frempå noen ganger, men det ble sjelden de helt store sjansene av det. Crystal Palace hadde ganske bra kontroll, selv om det ble stadig svettere.

Og Christian Eriksens langskudd var det ikke mulig å kontrollere.