Tidligere engelsk toppspiller: Ble seksuelt misbrukt av treneren i fire år

Den tidligere Tottenham- og Liverpool-spilleren Paul Stewart (52) forteller om daglige seksuelle overgrep fra treneren da han var 11 til 15 år.

Det er gjennom The Mirror Stewart forteller sin skrekkhistorie som ungt fotballtalent i England. Stewart bryter tausheten etter så mange år fordi han håper andre ofre nå vil tørre å stå frem.

Ble livredd etter biltur



Nå 52 år gamle Stewart forteller at han hver eneste dag i alderen 11 til 15 år ble «angrepet» av sin tidligere trener. Han turte ikke å fortelle det til noen. Treneren – som er anonymisert av den engelske avisen – truet med å drepe Stewarts familie hvis han røpet noe som helst, hevder 52-åringen selv.

Marerittet skal ha startet med en biltur.

– Han begynte å ta på meg. Jeg ble livredd og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg prøvde å fortelle foreldrene mine, men jeg var bare 11 år, sier Stewart til den engelske avisen.

– Fra det tidspunktet utviklet det seg til seksuelle overgrep. Han sa han skulle drepe moren min, faren min og mine to brødre hvis jeg sa ett ord om det. Og det i en alder av 11. Kan du tro det, sier Stewart.

– Et monster



Stewart hadde en lang karriere som profesjonell fotballspiller. Han er mest kjent for sine år som Tottenham-spiller (1988-1992) og Liverpool-trøya (1992-1996). Da han var i Tottenham tok han sammen med blant annet Erik Thorstvedt klubben til FA cup-finale på Wemblei 1991. Den kampen vant de mot Nottingham Forest.

I dag frykter Stewart at det finnes flere hundre overgrepsofre fra hans tid som ung spiller. Forrige uke fortalte en annen tidligere spiller, Andy Woodward, om lignende opplevelser som ungt fotballtalent. Woodward la opp som 29-åring som følge av traumer fra overgrepene i barndommen.

For Stewart ble marerittet om mulig enda verre da laget reiste på turneringer.

– Han misbrukte meg der også. Jeg kunne ikke fortelle det til lagkameratene mine. Jeg var alltid utsatt. Hvis jeg ikke spilte bra truet han meg med vold og seksuelt misbruk. Han var et monster, sier Stewart.

Vil endre seg som bestefar



Han føler i dag at barndommen «ble stjålet fra ham». Stewart har slitt med både alkohol- og narkotikaproblemer. I tillegg har han slitt med å vise følelser overfor familien sin.

– Jeg skal bli bestefar snart. Og med et barnebarn på vei vil jeg endre meg. Jeg vil vise at jeg bryr meg. Det har vært det verste med dette, at ingen rundt meg føler at de kommer inn på meg, sier Stewart.

I dag har han fått profesjonell hjelp og håper at historien hans kan bidra til at andre ofre står frem med sin historie.