Nå tar Tottenham farvel med 118 års fotballhistorie

NOE HELT EGET: For Steffen Iversen (i midten) og Øyvind Leonhardsen (til høyre) står White Hart Lane for en atmosfære uten sidestykke i engelsk fotball. De bidro selv til flere gode opplevelser for supporterne, som da de her scoret hvert sitt mål i FA-cupseieren over Coventry i 1999.

Foto: Max Nash

AP