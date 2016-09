Matchvinner Kane ut med skade

(Tottenham-Sunderland 1-0) Harry Kane (23) sørget for kampens eneste mål, men ble fraktet ut av stadion på båre etter å ha pådratt seg en ankelskade.

0 Tottenham Hotspur 0 Sunderland

Det gikk 59 minutter før Kane og Tottenham fikk den forløsende scoringen. Et innlegg fra Kyle Walker ble headet ned av Dele Alli som headet i retning av Kane inne i feltet. Papy Djilobodji surret det fryktelig til og Kane fikk tid og rom til å kontrollere ballen og sette den i nettet.

Men så utførte stjernespissen en takling i en duell med Lamine Kone i sluttminuttene, og fikk en fryktelig vridning i ankelen. Han ble liggende på gresset og vifte på hjelp, men spillet fortsatte slik at Erik Lamela fikk avsluttet et farlig angrep med et skudd som Jordan Pickford reddet mesterlig til corner.

Med ballen ute av spill kunne Kane få behandling, og han hinket til slutt av banen før han til slutt ble fraktet videre ut på båre. Det så ikke bra ut.

– Det der ser ikke bra ut. Jeg ville vært bekymret, det kan fort være et brudd der, sier TV 2-ekspert Ronny Deila når han får se TV-bildene av Kanes ankelvridning.

Kane ble toppscorer i Premier League med 25 fulltreffere sist sesong, og scoringen mot Sunderland var hans andre denne sesongen. Tottenham tok sin tredje seier for sesongen, og ligger på tredjeplass med fire poeng opp til Manchester City som har full pott.