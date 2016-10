Lloris reddet Tottenham igjen

(Bournemouth - Tottenahm 0-0) En strålende Hugo Lloris (29) holdt nullen for fjerde gang på syv kamper og sørget for at London-laget fortsatt står uten tap i ligaen.

Men det var Bournemouth som fikk kampens første store sjanse - med en nordmann involvert. Joshua King møtte en corner på første stolpe og sendte ballen videre inn i boksen.

På fem meter kom den tidligere Tottenham-spilleren Charlie Daniels først på ballen, men avslutningen ble stoppet av en glitrende redning fra Hugo Lloris i mål. 29-åringen reagerte lynraskt på skuddet og fikk reddet ballen med god hjelp av tverrliggeren.

– Om vi skal være tittelkandidater må vi vinne kamper som dette, sa en skuffet Tottenham-trener Mauricio Pochettino etter kampen. Han kan likevel glede seg over at laget fra Nord-London fortsatt er ubeseiret etter ni serierunder.

0 Bournemouth 0 Tottenham Hotspur

Den franske målvakten har vært en av Premier Leagues beste i starten av sesongen og har kun sluppet inn tre mål på syv kamper. De fire andre kampene, inkludert oppgjøret mot Bournemouth, har han holdt buret rent.

Keeperen reddet også laget fra Nord-London i midtuken mot Bayern Leverkusen da han hadde en enorm redning på strek på et skudd fra Javier «Chicharito» Hernandez.

Sissoko albuet Arter i ansiktet

Etter 17 minutter kom det som fort kunne blitt et av de vakreste angrepene så langt i årets sesong. Dele Alli slo tunnel på to spillere før han sendte ballen videre til Lamela. Argentineren skrudde ballen mot mål, men traff krysstanga bak Artur Boruc.

– Det var en fryktelig tøff kamp. De var klare for å møte oss og var veldig aggressive. Vi ble bedre etter det første kvarteret, men vi skapte ikke nok. Innsatsen var likevel god, fortsatte Pochettino.

Utover i omgangen fikk kampen er tøffere karakter og spillerne satte inn flere sene taklinger. Lamela var heldig som ikke ble utvist etter først å ha fått gult kort snaue 20 minutter ut i kampen. Fem minutter før pause kastet han seg på ny inn i en duell, men dommer Craig Pawson beholdt det røde kortet i baklommen.

Rødt kort burde derimot innbytter Moussa Sissoko hatt ti minutter før slutt. Etter at ballen gikk over sidelinja til innkast gikk franskmannen bort til Harry Arter og plantet en albue i ansiktet på iren. En stygg hendelse som kan utløse en suspensjon i ettertid.

– Han sa til meg etter kampen at han traff med ved et uhell. Han er ikke den type spiller, sa Arter til BBC om hendelsen.

Pochettino hevdet han ikke fikk med seg hendelsen og ville ikke kommentere albuen.

BBC-kommentator Steve Wilson var derimot ikke i tvil - franskmannen burde straffes for albuen.

Andre omgang åpnet roligere enn den første og publikum på sørkysten fikk ikke se de helt store sjansene. På overtid fikk innbytter Benik Afobe muligheten på hjørnespark, men headingen gikk like over målet til Lloris.

VONDT: Harry Arter (nummer 8) holder seg til ansiktet etter å ha fått en albue fra Moussa Sissoko (ikke på bildet). Foto: Dylan Martinez , Reuters

King fra start

Formsterke Tottenham gjestet Bournemouth og Vitality Stadium lørdag formiddag. Gjestene hadde ikke tapt på de åtte siste kampene (5-3-0) og lå på en tredjeplass før dagens kamp.

Med norske øyne var det gledelig at Joshua King fikk tillit fra start. Bournemouths formspiller Junior Stanislas rakk ikke kampen grunnet en skade i leggen og dermed gikk King inn på spissplass.

Nordmannen var ivrig i første omgang og skapte trøbbel for Spurs-forsvaret ved flere anledninger. Etter hvilen gikk 24-åringen tom for krefter og forsvant utover i kampen. Han ble byttet av banen to minutter før slutt.

Uavgjortresultatet gjør at Tottenham er ubeseiret i sine første ni kamper i serie for første gang siden Premier League ble opprettet i 1992. De deler førsteplassen på tabellen sammen med Manchester City og Arsenal, men de to sistnevnte har én kamp mindre spilt.