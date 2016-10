Her berger Lloris Tottenham med praktredning

(Leverkusen - Tottenham 0-0) Tottenham fikk tidvis kjørt seg i 0-0-kampen borte mot Leverkusen i Champions League. Hugo Lloris storspilte i Spurs-målet.

– Vi kan være fornøyd med ett poeng. Vi misset på noen sjanser i første omgang, og det er vanskelig å vinne når man ikke setter sjansene. Etter pause snudde kampen. Leverkusen presset oss bakover, men vi gjorde en god jobb defensivt, sa Lloris etter kampen, ifølge BBC.

Han var helt avgjørende for at Tottenham fikk med seg ett poeng fra BayArena i Tyskland. I sitt aller ypperste ess var den franske burvokteren da han dro frem en praktredning i det 49. minutt. De aller fleste trodde at Javier Hernández hadde scoret ledermålet like etter pause. Leverkusen-spillerne mente ballen var inne. Dommeren var uenig og TV-bildene viste at kamplederen gjorde rett.

Etter dét fortsatte han å være i det umulige hjørnet.

Fra dagens runde: Mahrez-magi stoppet Solbakkens superrekke

Leverkusen styrte etter pause



For etter en god førsteomgang av Tottenham var det Leverkusen som produserte sjanser på løpendebånd etter hvilen.

Foruten Hernández' sjanse tidlig i andre omgang slet de med hjemmelagets offensiv kampen ut. Men hver gang sto Lloris parat i Spurs-målet. Både Charles Aránguiz og Hernández måtte frustrerte se den franske landslagskeeperen ta alt de prøvde seg på.

Fem minutter før slutt kunne også Stefan Kiessling sette ballen i åpent mål, men han hadde ikke kontroll på beina og skjøt ballen utenfor.

Les også: Real Madrid fortsatte den utrolige statistikken

Nesten

I første omgang var Tottenham nærmest scoring. Den saftigste sjansen kom da Vincent Janssen stanget ballen i tverrliggeren seks minutter før pause. Erik Lamela slo til på returen, men Leverkusens målvakt Bernd Leno rakk å avverge.

Også Dele Alli hadde en supermulighet. Etter 27 minutter kunne unggutten stå upresset i boksen, men headingen gikk til side for mål.

I Russland snek Monaco med seg 1-1 da Bernardo Silva utlignet på tampen mot CSKA Moskva. Lacina Traore tok vertene i ledelsen etter 34 minutter.

Gruppe E er svært jevn etter tre kamper. Monaco topper med fem poeng, mens Tottenham er rett bak med fire. Deretter følger Leverkusen og CSKA på henholdsvis tre og to poeng.