Harry-magi mot «The Potters»

(Tottenham-Stoke 4-0) Harry Kane (23) er ustoppelig om dagen. Søndag formiddag noterte han seg for sitt tredje hat trick i 2017 da Tottenham smadret stakkarslige Stoke.

23-åringen har nå scoret 12 mål på ti kamper i 2017 og totalt 41 mål på de siste 50 Premier League-kampene for Tottenham.

Kanskje enda mer vilt: Kane har scoret tre hat tricks på de siste ni kampene for Spurs - alle i 2017:

*14.januar scoret han tre mål på 72 minutter i 4-0-seieren over West Bromwich.

*19.februar scoret han hat trick på 57 minutter i 3-0-seieren over Fulham i FA-cupen.

*26.februar, søndagen etter, scoret han tre mål på bare 23 minutter i den første omgangen mot Stoke.

I tillegg fortsetter den gode trenden med at Tottenham ikke taper når Kane scorer i en hjemlig turnering. Vi må helt tilbake til februar 2015, da Kane scoret og Liverpool vant 3-2, at Kane har notert seg for scoring og Tottenham ikke har vunnet.

Mot Stoke brukte lysluggen bare 23 minutter på å score hat trick.

Klinisk avslutning etter Shawcross-miss

Kane scoret selvmål på torsdag mot Gent da Tottenham røk i Europa League, men mot Stoke brukte han kun 14 minutter på å bevise at retningssansen ikke var tapt. Ryan Shawcross mistet kontroll på ballen i Stoke-feltet, og Kane banket inn 1-0 fra lengste hjørnet med en resolutt avslutning.

MÅLTEFT: Harry Kane sin kliniske 1-0-scoring. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Spurs fikk blod på tann og fortsatte å terrorisere Stokes bakre rekker. Både Jan Vertonghen og Kane var nær ved å øke til 2-0 med skudd i tverrliggeren og like utenfor krysset, men det måtte to dødballvarianter til før måltavlen viste to og tre.

Dobbel dødballvariant

Eriksen slo en corner ut til Kane som hadde tatt plass ved utsiden av 16-meteren. Ballen spratt perfekt opp til engelskmannen, som klinte til på hel volley fra 17 meter etter 32 minutter. Noen ørsmå hundredeler seinere lå den i nettet.

Samme menn skulle gjøre seg gjeldende fem minutter seinere: Eriksen så ut til å ville skyte fra 30 meters hold, men pirket istedet frisparket sideveis til Kane. Lee Grant kastet seg mot venstre, men ballen fikk en retningsforandring i muren og trillet over streken for tredje gang i løpet av 1. omgangen.

Med sitt tredje hat trick i 2017 i boks tok Tottenhams spiss på seg en ny rolle. På ett touch flikket ballen forbi Bruno Martins Indi og kom seg rettvendt, ute til venstre. Kane satt fart og sendte et lavt innlegg inn foran mål, hvor Dele Alli kunne kaste seg ned og styre den inn bak Lee Grant.

Alt dette i løpet av de første 45 minuttene.

Kampen roet seg ned i den andre omgangen, men Tottenham hadde stålkontroll mot et tafatt Stoke-mannskap. Hjemmelaget hadde store muligheter til å score mål nummer fem, seks og syv, men Grant sto en god kamp og hindret stygge sifre for «The Potters».

Seieren gjør at Tottenham nå ligger 10 poeng bak Chelsea, som leder Premier League med 63 poeng.