Dyster forestilling da Tottenham spilte uavgjort

(Sunderland - Tottenham 0-0) Mauricio Pochettinos menn fikk aldri hull på byllen i en skuffende forestilling, men klatret likevel forbi erkerival Arsenal på tabellen.

Den første omgangen på Stadium of Light var ikke mye å skryte av. På en regntung gressmatte i Sunderland var det både sjansefattig og lite kvalitet på spillet, og det var en felling som stakk av med mesteparten av oppmerksomheten.

Tottenham vant ballen etter et Sunderland-angrep, og Tottenhams Moussa Dembele satte fart fremover. Han fosset enkelt forbi Sunderlands Jack Rodwell, som på kynisk vis stoppet en potensiell Spurs-kontring med en stygg takling. Rodwell ble belønnet med gult kort for taklingen, selv om Tottenham-spillerne tydelig demonstrerte for dommer Lee Mason at taklingen fortjente et rødt kort.

Ved et stopp i spillet litt senere i oppgjøret kom Rodwell/Dembele-situasjonen i reprise. Da utbrøt BBCs kommentator følgende:

– Connor McGregor fra UFC ville vært fornøyd med den taklingen. Det der skal være rødt kort.

Det var det mest minneverdige fra 1. omgangen. Hverken Sunderland eller Tottenham kom til de helt store sjansene. Hjemmelagets største mulighet kom ved Fabio Borini, da hans avslutning ble reddet enkelt av en vikarierende Michel Vorm i Spurs-buret. Tottenhams største sjanse var det Victor Wanyama som sto for, da hans langskudd ble komfortabelt slått til siden av Sunderlands sisteskanse Vito Mannone.

Lagene gikk til pause med elleve mann hver, på stillingen 0-0.

Andre omgang fortsatte i samme fotspor som første; sjansefattig. Omgangens største sjanse kom like etter en time spilt, da Wanyama stupheadet ballen på halvåpent mål, men kenyanerens forsøk gikk over mål.

Tottenham kom aldri nærmere enn det, og Sunderland skapte ingenting av betydning de heller. Det hele endte dermed i poengdeling.

Dermed er Tottenham ni poeng bak serieleder Chelsea, som fremdeles er i aksjon mot Liverpool. Tottenham kan trøste seg med å ihvertfall ha inntatt 2. plassen etter at Arsenal tapte for Watford. Sunderland gikk fra tabelljumbo til 19. plass, foran Hull på målforskjell. Hull har én kamp mindre spilt og skal i aksjon mot Manchester United i morgen. Den kampen kan du følge her.