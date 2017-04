Dansk kanon holder liv i gullkampen

(Crystal Palace – Tottenham 0-1) Tottenham skapte knapt nok sjanser. Men hva gjør vel det når Christian Eriksen hamrer ballen i mål fra rundt 30 meter.

Han la den til rette med to touch før han fyrte løs med sitt fryktede høyrebein. Palace-keeper Wayne Hennessey var etter den, men skuddet var for hardt.

Den vesle danske giganten leverer sin beste sesong i engelsk fotball, med sin klokskap, sin målgivende pasninger – og sin skuddfot er han den skjulte perlen som havner litt i skyggen av Dele Alli og Harry Kane.

Men i kveld handler alt om Christian Eriksen.

Etter Chelseas seier over Southampton var Tottenham presset til å vinne, ellers hadde det bare vært teori igjen av gullkampen. Nå er det fortsatt fire poeng opp, med fem kamper igjen.

Og dette var en triumf som viser hva denne Tottenham-utgaven er laget av. Den åttende strake seieren kom etter en fotballkrig på Selhurst Park, men Mauricio Pochettinos menn vinner ikke bare kamper, de vinner også dueller.

For et halvt år siden var Palace-manager Sam Allardyce latterliggjort av en hel fotballverden, da han måtte gi seg som England-trener etter 67 dager.

Nå har han skapt et lag som står i veien for de fleste, som har slått Chelsea og Liverpool borte, og Arsenal hjemme.

Men Tottenham ble altså for tøft.

PÅDRIVEREN: Sam Allardyce har kanskje ikke verdens mest utspekulerte taktiske plan, men han har et lag som tar veldig mange poeng. Her veiver han laget sitt videre mot Tottenham. Foto: REUTERS

Men «Spurs» skapte absolutt ingenting før pause. Det var ikke mye som skjedde i den andre enden heller, og i pausen kunne TV2-ekspert Petter Myhre gi et godt eksempel på at Palace kjørte samme taktikk som de pleier, i hvert fall når motstanderen er et av topplagene: Den Palace-spilleren som hadde hatt flest pasninger, var keeper Wayne Hennessey, med 19. De fleste av dem var lange, for å si det sånn.

Tottenham-manager Pochettino tok ut de sentrale midtbanespillerne Moussa Dembélé og Victor Wanyama, sistnevnte flørtet med det røde kortet, mens han satte inn kantene Heung-Min Son og Moussa Sissoko. Det hjalp. Tottenham kom seg høyere i banen, og Eriksen kom mer med. Samtidig ble ikke Palace hjulpet av at kjempen Mamadou Sakho ble båret ut med en kneskade. Sakho har kommet inn og vært strålende de siste to måneden.

Christian Eriksen og Harry Kane og Dele Alli var skummelt frempå noen ganger, men det ble sjelden de helt store sjansene av det. Crystal Palace hadde ganske bra kontroll.

Men Christian Eriksens langskudd var det ikke mulig å kontrollere.