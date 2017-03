Skjebnedag for Karlsens Israel-eventyr: – Et mareritt av en sesong

Tor-Kristian Karlsens (41) skjebne som sportsdirektør i den israelske storklubben Maccabi Haifa avgjøres trolig ved utfallet av lørdagens seriekamp.

Maccabi Haifa ligger på 7. plass før siste serierunde i Israel. Hvis laget til Tor-Kristian Karlsen ikke tar seg til sluttspillet, kan nordmannen være ferdig som klubbens sportsdirektør ett snaut år etter at han ble ansatt.

Kontrakten utløper om to måneder og partene har ikke bestemt seg for om avtalen skal forlenges. Trolig avgjør utfallet av kampen mot Hapoel Ra'anana hva som vil skje.

– Planen har hele tiden vært at vi skal diskutere veien videre ved endt «grunnspill». Det er en del faktorer, både personlig og profesjonelt. som skal stemme for at jeg blir værende her, sier Karlsen til VG.

– Mareritt av en sesong

Karlsen ble hentet til Israel for å stabilisere Macca Haifa etter flere turbulente år. Det har vist seg å være vanskelig.

Den inneværende sesongen har bydd på flere store utfordringer. Klubben har hatt fire forskjellige hovedtrenere, inkludert den tidligere Sir Alex Ferguson-assistenten René Meulensteen.

– Vi har hatt en sesong med store omveltninger. Fire forskjellige hovedtrenere, 20 spillere ut og 13 nye inn, hvor fire av dem var nøkkelkjøp i januar, men som alle var langt unna «match fitness». I tillegg har vi hatt fryktelig mange skader. Det har vært et mareritt av en sesong, men jeg visste at dette kunne bli konsekvensen av opprydningen og mangelen på stabilitet, forteller Karlsen.

Under press

Under et døgn før skjebnen hans trolig avgjøres, beskriver Karlsen hverdagen i Israel som intens.

Han opplever det som utfordrende å skulle arbeide med en langsiktig strategi samtidig som omgivelsene tørster etter resultater.

Hvorfor det har blitt fire trenerbytter under hans tid i klubben, forklarer han slik:

– Vel, jeg har selvsagt ikke tatt beslutningene alene hverken den ene eller andre veien. Men det skal legges til at trenere byttes ut med langt større hyppighet her enn i Europa. 10 av 14 klubber har skiftet trenere siden sesongstart – og Maccabi Tel Aviv byttet også ut en utenlandsk trener en måned før Meulensteen måtte gå hos oss. Det er et enormt press her som ikke kan sammenlignes med det som skjer i Europa, mener Karlsen.



Vanskelige arbeidsforhold

41-åringen har en fortid som speider for klubber som engelske Watford og tyske Wolfsburg. Han har i tillegg vært sportsdirektør for Fredrikstad og franske Monaco.

Selv om det første året i Israel har vært krevende, angrer ikke Karlsen på at han dro til Midtøsten i fjor sommer.

– Presidenten og styret er fair og svært oppegående mennesker, men press fra media og omverden gjør det vanskelig for absolutt alle som arbeider i israelsk fotball, sier Karlsen, før han legger til:

– Men det er ekstremt lærerikt og jeg ville aldri vært dette eventyret foruten. Jeg føler jeg har lært ekstremt mye mer på et knapt år her enn det jeg ville gjort på fem år i mer familiære omstendigheter.

Oppgjøret mellom Maccabi Haifa og Hapoel Ra'anana har avspark klokken 19.30 lørdag kveld norsk tid. To av spillerne som trolig vil bli brukt i det oppgjøret, er Karlsen-signeringene Fitim Azemi (eks Bodø/Glimt) og Hólmar Örn Eyjólfsson (eks Rosenborg).