Trodde LSK-dominansen var over - nå leder de serien med fem poeng

(Stabæk – Lillestrøm 0–1) Treneren og profilene forsvant, men Lillestrøm fortsetter å dominere norsk fotball.

Da Monica Knudsen ga seg som Lillestrøm-trener etter forrige sesong, samtidig som Isabell Herlovsen og flere av de største profilene forsvant og budsjettene ble kuttet, trodde flere at tiden kunne være inne for at noen skulle ta steget opp og bryte de kanarigules seiersrekke i Toppserien.

– LSK-dominansen er over, sa tidligere Stabæk-trener Øyvind Eide før seriestart.

Halvveis ut i sesongen ser likevel Lillestrøm like dominerende ut som de har vært de siste sesongene, og ligger an til å kunne ta sin fjerde strake serietittel.

Etter at de tirsdag slo Stabæk borte på Nadderud, for første gang i seriesammenheng noensinne, leder de serien med fem poeng på nærmeste utfordrer Avaldsnes.

Deretter følger Stabæk og, ni poeng bak Lillestrøm med én kamp mindre spilt.

– Det jeg mente før sesongen, var at LSK var svekket. Det ga en betydelig mulighet for de andre lagene. Den muligheten er det foreløpig ingen lag som har tatt grep om, sier Eide nå.

– Lillestrøm er svekket

Isteden for at andre lag har grepet muligheten med et svekket Lillestrøm, har de gule tilsynelatende økt forskjellene.

Halvveis ut i 2016-sesongen ledet de med kun ett poeng på Avaldsnes, og med fire poeng på Kolbotn. Nå er det altså fem poeng ned til nærmeste utfordrer.

Lillestrøm er ubeseiret etter elleve av 22 seriekamper. Forrige gang de tapte en seriekamp var 7. november 2015, da Kolbotn vant 4-0 i siste serierunde.

Eide er uansett ikke i tvil: Lillestrøm er dårligere enn i fjor.

FORVENTET KAMP: Den tidligere Stabæk-treneren Øyvind Eide er overrasket over at ingen har greid å ta opp kampen med Lillestrøm. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Lillestrøm er blitt svekket, men det er tydeligvis andre lag også, sier han.

Han er mest overrasket over at Avaldsnes ikke har greid å legge press på den regjerende mesteren ennå, men tror fremdeles det kan skje.

19-åring lurte veteranen

Grunnlaget for Lillestrøms niende serieseier i år la de etter 33 minutter borte i tirsdagens kamp mot Stabæk.

Da brøt gjestene dypt på egen halvdel og stormet i angrep, og 19 år gamle Ingrid Kvernvolden ble spilt fri i bakrom.

Keeperveteran Ingrid Hjelmseth (37) forsøkte å bryte langt ute, men det endte dårlig for de blå da Kvernvolden iskaldt lobbet inn 0-1 fra rundt 20 meter.

Stabæk greide aldri å svare, og Eides gamle elever måtte innse at alle tre poengene ble med til Lillestrøm.

PS! Onsdag offentliggjøres Norges tropp til sommerens EM i Nederland.