Treneren (47) måtte spille og midtstopperen måtte være keeper da «alt gikk galt» for Medkila

Det er 16 år siden Margunn Haugenes (47) spilte sin siste landskamp for Norge. Søndag ble hun tvunget til å gjøre comeback i Toppserien.

– Noe så ekstremt som dette har jeg ikke opplevd før. Det var veldig mye som gikk galt på kort tid, forteller Medkila-trener Margunn Haugenes.

Så ille var skade- og suspensjonsituasjonen i laget at den tidligere landslagsspilleren selv måtte snøre på seg skoene og ta plass i startelleveren da Vålerenga søndag kom på besøk.

Hele 32 år skilte toppserielaget Medkilas yngste og eldste spiller da Vålerenga kom på besøk.

Rundt seg hadde hun 15 år gamle Lotte Fikseth Fossem samt flere 16- og 17-åringer, og i mål sto midtstopperen Alexandra Jean Quincey (24).

– I går var det veldig spesielt, det er ikke slik til vanlig. Jeg tenkte at det var bedre at jeg gikk utpå enn at for mange unge fikk det for tøft, forteller 47-åringen.

Haugenes holdt i 63 minutter i 1-6-serietapet hjemme i Harstad.

– Da sa det stopp gitt, forteller hun.

Lagets eneste mål ble scoret av en spiller som er 31 år yngre enn treneren: 16 år gamle Martine Olsen.

DEN GANG DA: Margunn Haugenes ble olympisk mester da Norge slo USA i finalen i OL i Sydney i 2000. Hun feiret blant annet med datteren som hun har i armene på dette bildet. Foto: Terje Bringedal , VG

Så du denne? Ada Hegerberg slo verdensstjerner i kamp om BBC-pris.

– Vi hører hjemme i Toppserien

Medkila står etter søndagens tap med ett poeng på sine åtte første kamper. De to foregående sesongene reddet de plassen i Toppserien i kvalifiseringskamp mot 1.-divisjonslag.

Selv om laget har slitt, er den ferske hovedtreneren krystallklar på at de hører hjemme på øverste nivå i Norge.

– Vi hører definitivt hjemme i Toppserien, sier hun.

Et lag som derimot har hatt en meget solid start på Toppserien er Stabæk, de åpnet sesongen med seier over Røa. Hør tommålsscoreren i den kampen her:

Haugenes er langt fra stolt over det store aldersgapet i søndagens seriekamp, og forsikrer igjen at det tilhører sjeldenhetene.

– Vi har egentlig et helt annet lag, men når hele sentrallinja og begge backene er ute, blir det sånn. Men sånn skal det ikke se ut neste gang, forsikrer hun.

Landslagsbauta

Haugenes spilte selv 79 ganger med flagget på brystet fra 1990 til 2001, og har i tillegg til flere år i Toppserien et proffopphold i Fulham på CV-en.

Det begynner derimot å bli noen år siden, og før søndag hadde hun ikke spilt på øverste nivå i Norge siden 2011.

I 2016 gjorde hun et lite comeback for Amazon Grimstad i 1. divisjon, men det gikk altså seks år mellom hennes to siste kamper i Toppserien.