Mykjåland vil kutte i Toppserien etter at Medkila stilte med stopper i mål

Lene Mykjåland (30) mener det ikke er nok spillere å ta av til å forsvare 12 lag i Toppserien.

Søndag måtte Medkila-trener Margunn Haugenes (47) snøre på seg fotballskoene igjen, da en rekke sentrale spillere var skadet eller suspendert før toppseriekampen hjemme mot Vålerenga. I tillegg måtte en midtstopper steppe inn som keepervikar.

Den tidligere Toppserien-profilen Lene Mykjåland (30) humrer lett når hun hører om episoden, men blir raskt alvorlig igjen.

For TV 2s fotballekspert er episoden nok et eksempel på en trend som peker i én retning: Det må bli færre lag i Toppserien.

COMEBACK: Medkila-trener Margunn Haugenes (47) måtte selv spille mot Vålerenga, da laget slet med å finne nok spillere til helgens toppseriekamp. Foto: PRIVAT

– Jeg har lenge vært for å redusere antall lag i Toppserien, og jeg synes slike hendelser viser at det kanskje bør vurderes ordentlig, sier hun.

I 2007 ble det øverste nivået i norsk kvinnefotball utvidet fra 10 til 12 lag, en endring Mykjåland skjønte lite av.

– Få spillere å ta av

Medkila ligger nå klart sist i Toppserien etter ett poeng på åtte kamper, og har de siste årene kjempet en hard kamp mot nedrykk.

Mykjåland understreker at det ikke bare er lagene bak de beste som sliter med å ha mange nok spillere på et høyt nok nivå i troppen.

– Det gjelder ikke bare dem. Jeg synes det viser seg over hele Toppserien at det er litt få spillere å ta av. Mange spillere legger opp relativt tidlig, og så er det noen «stayere», sier den tidligere landslagsspilleren.

Medkila-trener Margunn Haugenes er ikke i tvil om at de hører hjemme i Toppserien, til tross for søndagens vanskeligheter, men Mykjåland mener det er på tide å ta en debatt om antall lag igjen.

– Det er min umiddelbare tanke. Det er ikke løsningen på alt, men per i dag er det noe som ikke fungerer, sier hun.

Frykter Norge blir akterutseilt



Flere har tidligere advart mot utviklingen i norsk kvinnefotball, deriblant tidligere landslagssjef Even Pellerud og tidligere Lillestrøm-trenere Monica Knudsen.

– Jeg ser tegn på at det er på tide å våkne. De mellomstore nasjonene, som Belgia, Sveits og Portugal, kommer sterkt. Samtidig er de store nasjonene j*** store, sa Pellerud til VG i fjor høst.

De trakk blant annet frem hvor vanskelig det er for flertallet av spillere i den norske serien å satse på fotball, mellom studier og jobb.

Mykjåland tror en jevnere serie og større konkurranse om plassene på de beste lagene kan være med på å motvirke frafallet blant spillere i midten av 20-årene.

– Når du som 15-åring er bankers i Toppserien, kan du bli lei når du er 25 og har spilt i ti år. Men da kan de ennå ha 10 år med god fotball foran seg, sier hun.

