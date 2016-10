Mjelde og Hegerberg bekymret for kvinnefotballens fremtid

HAUGESUND (VG) Landslagskaptein Maren Mjelde (26) er enig med VG-kommentator Trond Johannessen: Norges Fotballforbund må øke satsingen på Toppserien.

«Glem landslaget. Det er HER det er krise», skrev Johannessen tirsdag – og snakket om de norske klubbene som er i ferd med å bli akterutseilt i internasjonal kvinnefotball.

– Alt for store forskjeller



Foran onsdagens Champions League-møte med Ada Hegerberg og Lyon er Maren Mjelde helt enig i at Norges Fotballforbund nå må investere i klubbfotballen her hjemme.

– Jeg er enig i at Toppserien er for dårlig. Så absolutt. Det ser vi bare på hvor suverene Lillestrøm faktisk har vært i år. Vi i Avaldsnes er på andreplass, men vi er veldig langt bak Lillestrøm. Og vi er ti poeng foran tredjeplassen igjen. Det er alt for store forskjeller. Man kan diskutere om man faktisk må kutte ned på antall lag for å få et jevnere nivå, sier Mjelde.

Hun mener utviklingen er alarmerende.

– Vi kan ikke fortsette den trenden som er nå. Før jeg reiste til Tyskland synes jeg Toppserien var ganske bra. Da var det faktisk fire lag som kjempet om gullet. Sånn er det ikke lenger. Spriket mellom lagene er blitt for stort. Den nasjonale ligaen må bli bedre hvis vi skal fortsette å produsere landslagsspillere som tar nivået internasjonalt, mener landslagskapteinen.

– For at vi skal bli en ledende landslagsnasjon igjen må ting gjøres med den nasjonale ligaen. Det bør brukes penger ganske kjapt for å heve nivået, tillegger hun.

Hegerberg: – Jeg måtte ut



Ada Hegerberg, kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller, er ikke i tvil om at hun måtte reise ut til bedre, jevnere og mer profesjonelle ligaer for å bli så god som hun er blitt.

– Hvis man skal ha ambisjoner om å være med i toppen, så må man legge opp til det også. Jeg måtte ut for å ta steg som spiller. Jeg møtte en knallhard kultur i Tyskland som jeg vokste på. Og kunne ta det neste steget i en fantastisk klubb som Lyon. Her forbereder jeg meg til neste trening nesten hvert minutt, sier Hegerberg til VG.

Hun mener det er viktig at den store debatten tas nå på hva man ønsker med kvinnefotballen i fremtiden. Mjelde tror neste års EM blir nok en påminnelse om hvor mye bedre nivået er blitt internasjonalt.

– Det EM-sluttspillet vi skal spille nå blir tøffere enn noensinne. Du har nye nasjoner som for eksempel Sveits, som har et ufattelig godt lag, som satser stort. Mens vi tar ikke steget videre. Vi har et så sinnssykt potensial i Norge. Det er så mange jenter som spiller fotball. Og vi har så mange profiler som kommer opp. Så det er absolutt på tide at man satser mer på kvinnefotball. I stedet blir det sånn at flere og flere søker seg vekk fra Toppserien for å få et høyere nivå.

Publikumsfest i Haugesund



Selv er Maren Mjelde usikker på hva klubbfremtiden bringer når kontrakten med Avaldsnes går ut etter denne sesongen.

– Jeg får se hva som skjer. Jeg har hørt at Lillestrøm har vist interesse. Men jeg er opptatt av å vite om satsingen til Avaldsnes neste år. Det er viktig at den blir like stor eller at den trappes opp. For jeg har lyst til å vinne noe, sier 26-åringen.

Til onsdagens Champions League-møte med Lyon er det ventet over 3000 tilskuere på Haugesund stadion. Mjelde tror det oppgjøret blir en viktig salgsplakat for kvinnefotballen.

– Vi får besøk av Europas beste kvinnelag og det er gøy at det er så mye interesse. Jeg håper folk kan få øynene opp for det vi driver med. Den kampen er veldig viktig både for Avaldsnes og resten av kvinnefotballen i Norge.

