Ingen banker LSK - har ikke tapt i serien på halvannet år

(Stabæk – Lillestrøm 0–1) Lillestrøm leder serien med fem poeng, snaut tre måneder etter at deres dominans var spådd å være ferdig.

Da Monica Knudsen ga seg som Lillestrøm-trener før sesongen, samtidig som Isabell Herlovsen dro til Kina og budsjettene ble kuttet, trodde flere at tiden kunne være inne for at noen kunne ta steget opp og bryte de kanarigules seiersrekke i Toppserien.

– LSK-dominansen er over, sa tidligere Stabæk-trener Øyvind Eide før seriestart.

Halvveis ut i sesongen ser likevel Lillestrøm like dominerende som de har vært de siste sesongene, og ligger an til å kunne ta deres fjerde strake serietittel.

Tirsdag befestet de tabelltoppen da de slo serietreer Stabæk, de siste laget som greide å vippe LSK av tronen da de ble seriemestere i 2013.

LSK troner alene på topp med 29 poeng etter elleve av 22 kamper. Avaldsnes følger fem poeng bak, mens Stabæk har ni poeng opp med én kamp mindre spilt.

19-åring lurte veteranen

Etter 33 minutter brøt gjestene fra Lillestrøm dypt på egen halvdel og stormet i angrep.

Da 19 år gamle Ingrid Kvernvolden ble spilt fri i bakrom, forsøkte keeperveteran Ingrid Hjelmseth (37) å bryte langt ute.

Det endte dårlig for de blå da Kvernvolden iskaldt lobbet inn 0-1 fra rundt 20 meter.

Stabæk greide aldri å svare, og Eides gamle elever måtte innse at alle tre poengene ble med til Lillestrøm.

LSK har dermed ikke tapt en seriekamp siden 7. november 2015, da de tapte 0-4 mot Kolbotn i siste serierunde.

